Пересильд призналась, что иногда бросает телефон в стену из-за стресса

Актриса Юлия Пересильд рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что съемки самопроб и «визиток» всегда становятся для нее «гигантским стрессом».
«Я делаю это не просто с трудом, а с трудом колоссальным. У меня никогда это не получается. Я очень злюсь, бросаю телефоны в стену. Для меня это гигантский стресс – хуже, чем по-настоящему прийти на пробы или на встречу с режиссером», — подчеркнула Пересильд.
Она также дала фанатам советы, как правильно делать «губы уточкой». По словам Пересильд, для этого нужно выдвинуть губы вперед, немного втянуть щеки и открыть глаза как можно шире.
Недавно стало известно, что Пересильд сыграет императрицу Елизавету I в документально-художественном фильме «Императрицы». В центре сюжета «Императриц» Екатерина I, Анна Иоанновна и главная героиня — Елизавета I. Режиссер проекта — Андрей Кравчук. Фильм станет вторым в цикле «Русь» после картины «Петр I. Последний царь и первый император».