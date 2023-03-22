Пересильд призналась, что иногда бросает телефон в стену из-за стресса

«Я делаю это не просто с трудом, а с трудом колоссальным. У меня никогда это не получается. Я очень злюсь, бросаю телефоны в стену. Для меня это гигантский стресс – хуже, чем по-настоящему прийти на пробы или на встречу с режиссером», — подчеркнула Пересильд.