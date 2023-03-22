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2 часа назад

Джаред Лето сбросил 13 кг за один месяц ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей»

Слово и Дело

Актеры идут на кардинальные перемены во внешности ради ролей в фильмах. Так актеру и музыканту Джареду Лето удалось экстремально похудеть ради работы над драмой «Далласский клуб покупателей».

Джаред Лето сбросил 13 кг за один месяц ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актеры изучают своего персонажа по сценарию и представляют его образ, прежде чем вжиться в роль. Многие из них прибегают к переменам во внешности, чтобы образ был максимально реалистичным. Ради этого артисты садятся на диеты, либо наоборот набирают вес. Так произошло с Лето, которому пришлось резко сбросить килограммы.

В «Далласском клубе покупателей» музыкант сыграл больного СПИДом трансвестита. Ради роли Лето сбросил 13 кг всего за один месяц. Актер сидел на водной диете, а также ему пришлось удалить все полосы на теле, включая брови, пишет «Центральная служба новостей».

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