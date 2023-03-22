Джаред Лето сбросил 13 кг за один месяц ради роли в фильме «Далласский клуб покупателей»

Актеры идут на кардинальные перемены во внешности ради ролей в фильмах. Так актеру и музыканту Джареду Лето удалось экстремально похудеть ради работы над драмой «Далласский клуб покупателей».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Актеры изучают своего персонажа по сценарию и представляют его образ, прежде чем вжиться в роль. Многие из них прибегают к переменам во внешности, чтобы образ был максимально реалистичным. Ради этого артисты садятся на диеты, либо наоборот набирают вес. Так произошло с Лето, которому пришлось резко сбросить килограммы.