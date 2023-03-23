Умерла актриса из "Падшего ангела" Ребекка Хонес

22 марта в возрасте 65 лет в родном Мехико скончалась мексиканская актриса театра, кино и теленовелл и продюсер Ребекка Хонес. Хонес - это Мария из "Падшего ангела", за эту роль актриса получила премию TVyNovelas в номинации "Лучшая злодейка".

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Об уходе артистки сообщила СМИ ее представитель, не обозначив официально причину. Меж тем известно, что Хонес сражалась с раком яичников с конца прошлого года. Из-за чего ей пришлось в конечном итоге отказаться от роли в теленовелле "Кабо".

Ребекка Энн Хонес Фуэтес Берейн родилась в 1957 году в семье отца-американца и матери-мексиканки. Юность провела в Калифорнии, работала в проектах канала NBC и на Disney.

На счету - "Анхелика", "Улыбка дьявола", "Женские секреты", "Страна женщин", "Такова жизнь", "Любовь никогда не умирает".