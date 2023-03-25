В Париже умерла актриса Марион Гам

На 85-м году жизни в своем парижском доме умерла Марион Гам, французская актриса театра, кино и ТВ марокканского происхождения. Об этом сообщила дочь артистки Вирджини. Причина не названа.
Гам родилась в 1938 году в Касабланке. В конце 60-х ее семья переехала в Париж, где в 1968-м Марион дебютировала и на сцене, и на экране.
Послужной список актрисы вполне внушителен - "Альбатрос", "Новобранцы сходят с ума" Зиди, "Последняя нечисть Парижа", "Не надо молчать потому, что нечего сказать" с Блие, "Блеск и нищета куртизанок" и "Прекрасные господа из Буа-Доре", плюс озвучание мультфильмов, в том числе про Астерикса.