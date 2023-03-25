В Париже умерла актриса Марион Гам

На 85-м году жизни в своем парижском доме умерла Марион Гам, французская актриса театра, кино и ТВ марокканского происхождения. Об этом сообщила дочь артистки Вирджини. Причина не названа.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Гам родилась в 1938 году в Касабланке. В конце 60-х ее семья переехала в Париж, где в 1968-м Марион дебютировала и на сцене, и на экране.