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2 часа назад

В Париже умерла актриса Марион Гам

Российская Газетаиещё 1

На 85-м году жизни в своем парижском доме умерла Марион Гам, французская актриса театра, кино и ТВ марокканского происхождения. Об этом сообщила дочь артистки Вирджини. Причина не названа.

В Париже умерла актриса Марион Гам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Гам родилась в 1938 году в Касабланке. В конце 60-х ее семья переехала в Париж, где в 1968-м Марион дебютировала и на сцене, и на экране.

Послужной список актрисы вполне внушителен - "Альбатрос", "Новобранцы сходят с ума" Зиди, "Последняя нечисть Парижа", "Не надо молчать потому, что нечего сказать" с Блие, "Блеск и нищета куртизанок" и "Прекрасные господа из Буа-Доре", плюс озвучание мультфильмов, в том числе про Астерикса.

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