Как травили Гурченко после "Карнавальной ночи"

Роль в легендарной комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" прославила 21-летнюю Людмилу Гурченко на весь СССР. Популярность буквально обрушилась на юную артистку, но очень скоро ей пришлось столкнуться не только с плюсами славы, но и с серьезными минусами.

Фото: Кадр из фильма "Карнавальная ночь" Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Подробнее о том, как Гурченко стала жертвой травли – в материале "Рамблера".

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После успеха "Карнавальной ночи" у Гурченко не было отбоя от рабочих предложений. Звезду приглашали выступать в концертных залах, на заводах и даже в шахтах, и она редко отказывалась, ведь, как и любой студентке, ей хотелось заработать.

Лишь спустя какое-то время, оказавшись в редакции "Комсомольской правды", Гурченко узнала, что участвовала в незаконных выступлениях. Об этом ей сообщил редактор газеты.

Через несколько дней в газете опубликовали разоблачительную статью "Чечетка налево", где рассказывали про артистов, которые участвуют в незаконных концертах. Имен в материале не упоминали, но в центральной героине было сложно не узнать Гурченко: автор фельетона писал про актрису, которая, едва прославившись, решила обогатиться незаконным способом.

Этот сатирический очерк и положил начало травли Гурченко. Теперь вместо хвалебных писем поклонников Людмила получала совсем другие послания: в них адресанты говорили, что им стыдно за артистку и больше они не будут смотреть фильмы с ее участием. В попытках укрыться от позора Гурченко уехала из Москвы в родной город, но и там ее не оставили в покое – жители говорили, что она опозорила Харьков.

Родители актрисы отправили дочь на отдых в Сочи, но отдохнуть Людмила не смогла:

"Я сидела на пляже. Вдруг в спину мне попал камешек. Потом второй. Потом сдавленный хохоток. Я быстро собрала свои манатки и убежала", – вспоминала артистка.

После обрушившейся травли в кино Гурченко звали неохотно, поэтому следующие 10 лет ярких картин в ее фильмографии не было. Она снялась в нескольких фильмах (например, "Гулящая" или "Укротители велосипедов"), но они либо оставались незамеченными, либо роль Гурченко тут же критиковали.