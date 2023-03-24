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27 минут назад

Умер работавший над "Бэтменом" Джо Гилла, одна из самых больших легенд мира комиксов

Российская Газета

На 95-м году жизни скончался художник Джо Гилла (не путать со сценаристом комиксов Джо Гиллом!), гигантская легенда мира комиксов.

Умер работавший над "Бэтменом" Джо Гилла
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Пик карьеры автора пришелся на 50-60-е годы, и имя артиста по сути стало синонимично термину "Серебряный век комиксов".

Гилла родился в 1928-м. Вырос с Куинсе. Учился в Высшей школе искусств и дизайне на Манхэттене и Лиге студентов-художников - вместе с Сековски и Кубертом. Первая профессиональная работа - Капитан Треска, "менее эксцентричный предок Губки Боба".

В 40-х трудился над "Капитаном Марвел", "Человеком-Факелом", над комиксами про Нэмора, в конце десятилетия - над историями про Флэша, Зеленого Фонаря и Черную Канарейку. В 50-е к списку добавился Бэтмен. В 2010-м Гилла выступил арт-консультантом на фильме "Тайна происхождения: История DC Comics".

Актеры,Бэтмен,Капитан Марвел,
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