Умер работавший над "Бэтменом" Джо Гилла

На 95-м году жизни скончался художник Джо Гилла (не путать со сценаристом комиксов Джо Гиллом!), гигантская легенда мира комиксов.

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Пик карьеры автора пришелся на 50-60-е годы, и имя артиста по сути стало синонимично термину "Серебряный век комиксов".

Гилла родился в 1928-м. Вырос с Куинсе. Учился в Высшей школе искусств и дизайне на Манхэттене и Лиге студентов-художников - вместе с Сековски и Кубертом. Первая профессиональная работа - Капитан Треска, "менее эксцентричный предок Губки Боба".