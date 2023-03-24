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2 часа назад

Известный порноактер раскрыл секрет съемок фильмов для взрослых

Lenta.ru

Известный американский порноактер и предприниматель Деймон Дайс (Damon Dice, настоящее имя — Стефан Баррик) раскрыл секрет работы в индустрии. В подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что большинство актеров почти не едят перед съемками фильмов для взрослых.

Известный порноактер раскрыл секрет съемок фильмов для взрослых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Дайса, после работы он обычно ест или спит. «Многие из нас особо не едят перед съемками, потому что иначе ты чувствуешь, как еда ворочается у тебя в животе, в то время как ты быстро двигаешься», — объяснил звезда порно. Он сравнил съемки в фильмах для взрослых с занятиями спортом, отметив, что перед тренировкой люди, как правило, тоже не наедаются.

Дайс в 2011 году окончил университет Восточной Каролины, а в 2014 году начал работать в порно. Перед приходом в индустрию он также снимался со своей девушкой в откровенных веб-трансляциях.

Ранее сообщалось, что коллега Дайса по индустрии, актриса Чери Девилль рассказала, сколько партнеров у нее было за годы съемок в фильмах для взрослых. Она также описала свой график работы и любимые занятия после съемок.

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