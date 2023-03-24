Асгари заявил о готовности сняться в комедийном боевике со Спирс

Супруг Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что готов сняться с певицей в фильме. Об этом пишет TMZ.

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Муж Спирс утверждает, что она гениальная актриса. Также Асгари признался, что у него уже есть несколько идей для потенциальных проектов с исполнительницей. По словам актера, он хотел бы сыграть в комедийном боевике с супругой. Асгари считает, что мог бы выполнять трюки со Спирс без помощи каскадеров.

Бритни Спирс уже появлялась в кино в качестве актрисы. Звезду можно заметить в таких проектах, как «Хор», «Перекрестки», «Сабрина — маленькая ведьма». Также певица озвучивала персонажа в мультсериале «Симпсоны».