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2 часа назад

Сэм Асгари заявил о готовности сняться в комедийном боевике с Бритни Спирс

Газета.Ru

Супруг Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что готов сняться с певицей в фильме. Об этом пишет TMZ.

Асгари заявил о готовности сняться в комедийном боевике со Спирс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Муж Спирс утверждает, что она гениальная актриса. Также Асгари признался, что у него уже есть несколько идей для потенциальных проектов с исполнительницей. По словам актера, он хотел бы сыграть в комедийном боевике с супругой. Асгари считает, что мог бы выполнять трюки со Спирс без помощи каскадеров.

Бритни Спирс уже появлялась в кино в качестве актрисы. Звезду можно заметить в таких проектах, как «Хор», «Перекрестки», «Сабрина — маленькая ведьма». Также певица озвучивала персонажа в мультсериале «Симпсоны».

Бритни Спирс 9 июня 2022 года вышла замуж за своего бойфренда фитнес-тренера и актера Сэма Асгари. Свадьба прошла в узком кругу друзей и близких молодоженов, среди которых оказались Пэрис Хилтон, Донателла Версаче, Дрю Бэрримор и другие. Из родственников Бритни Спирс присутствовал лишь ее брат Брайан. Брак с Сэмом Асгари стал для певицы третьим.

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