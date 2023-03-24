Панкратов-Черный рассказал о случайном знакомстве с Высоцким

Когда Владимир Высоцкий играл в театре на Таганке, Александр Панкратов-Черный только изучал ремесло в Горьковском театральном училище. Актер рассказал «Аргументам и фактам» о знакомстве со знаменитым бардом.

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По словам Александра, его с Высоцким познакомил Николай Бурляев. Панкратов-Черный с товарищем приехал к театру на Таганке в надежде просочиться на постановку. Но администратор Валерий Янклович выгнал студентов. Внезапно Александр увидел у служебного входа Николая Бурляева. Тот стоял и общался с Ириной Родниной.

«Я нагло подхожу и прошу помочь достать контрамарку. Он говорит: «Че, с ума сошел? Я сейчас Высоту жду, не знаю, пропустят или нет». – «Кого ждешь?» – «Да Высоцкого!», – рассказал Панкратов-Черный.

Но тут появился и сам Высоцкий. На нем была морская форма, ведь в тот день давали спектакль «10 дней, которые потрясли мир».

«Говорит: «Колька, быстро, пошли!» И мне: «Пацан, чего отстаешь, давай, не отставай!». Он думал, что я вместе с Бурляевым. А потом мы познакомились лично», – вспомнил актер.