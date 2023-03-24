Зарубежные актрисы, которые сыграли русских женщин в кино

В зарубежных кинолентах нередко появляются русские персонажи, в том числе русские женщины. Вот только подчас играть их приходится американским или европейским актрисам. Подробнее о звездах, в фильмографии которых можно найти подобную роль – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Красный воробей" Кадр из фильма "Красный воробей"

Дженнифер Лоуренс, "Красный воробей" (2018)

Оскароносная звезда исполнила роль русской балерины Вероники Егоровой. После травмы героиня уходит из балета и посвящает себя работе в секретной службе. Пройдя обучение, Егорова превращается в самого опасного Воробья.

Кейт Бланшетт, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008)

В четвертой части легендарной картины главным противником Индианы Джонса становится безумная советская ученая Ирина Спалько. Эта роль не стала лучшей в карьере Бланшетт, но вновь доказала, что она способна мастерски перевоплощаться.

Анджелина Джоли, "Солт" (2010)

Эвелина Солт – сотрудница ЦРУ, против которой выдвигается обвинение. В ЦРУ уверены, Солт – двойной агент, которая также работает на русскую разведку, и ее настоящее имя Наташа Ченкова.

Николь Кидман, "Именинница" (2001)