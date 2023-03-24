Зарубежные актрисы, которые сыграли русских женщин в кино

В зарубежных кинолентах нередко появляются русские персонажи, в том числе русские женщины. Вот только подчас играть их приходится американским или европейским актрисам. Подробнее о звездах, в фильмографии которых можно найти подобную роль – в материале "Рамблера".
Оскароносная звезда исполнила роль русской балерины Вероники Егоровой. После травмы героиня уходит из балета и посвящает себя работе в секретной службе. Пройдя обучение, Егорова превращается в самого опасного Воробья.
В четвертой части легендарной картины главным противником Индианы Джонса становится безумная советская ученая Ирина Спалько. Эта роль не стала лучшей в карьере Бланшетт, но вновь доказала, что она способна мастерски перевоплощаться.
Эвелина Солт – сотрудница ЦРУ, против которой выдвигается обвинение. В ЦРУ уверены, Солт – двойной агент, которая также работает на русскую разведку, и ее настоящее имя Наташа Ченкова.
Банковский служащий идет на отчаянные меры: выписывает невесту с интернет-сайта "Из России с любовью". Так в Лондоне оказывается Надя в исполнении Николь Кидман. Надя не говорит по-английский, но уже согласна выйти замуж за героя.