Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Зарубежные актрисы, которые сыграли русских женщин в кино

Мира Маркина

В зарубежных кинолентах нередко появляются русские персонажи, в том числе русские женщины. Вот только подчас играть их приходится американским или европейским актрисам. Подробнее о звездах, в фильмографии которых можно найти подобную роль – в материале "Рамблера".

Зарубежные актрисы, которые сыграли русских женщин в кино
Фото: Кадр из фильма "Красный воробей"Кадр из фильма "Красный воробей"

Дженнифер Лоуренс, "Красный воробей" (2018)

Кадр из фильма "Красный воробей"

Оскароносная звезда исполнила роль русской балерины Вероники Егоровой. После травмы героиня уходит из балета и посвящает себя работе в секретной службе. Пройдя обучение, Егорова превращается в самого опасного Воробья.

Кейт Бланшетт, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008)

В четвертой части легендарной картины главным противником Индианы Джонса становится безумная советская ученая Ирина Спалько. Эта роль не стала лучшей в карьере Бланшетт, но вновь доказала, что она способна мастерски перевоплощаться.

Анджелина Джоли, "Солт" (2010)

Кадр из фильма «Солт»

Эвелина Солт – сотрудница ЦРУ, против которой выдвигается обвинение. В ЦРУ уверены, Солт – двойной агент, которая также работает на русскую разведку, и ее настоящее имя Наташа Ченкова.

Знаменитые актрисы, которые не дожили до 40 лет

Николь Кидман, "Именинница" (2001)

Кадр из фильма "Именинница"

Банковский служащий идет на отчаянные меры: выписывает невесту с интернет-сайта "Из России с любовью". Так в Лондоне оказывается Надя в исполнении Николь Кидман. Надя не говорит по-английский, но уже согласна выйти замуж за героя.

Актеры,Именинница,Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа,Солт,Красный воробей,Дженнифер Лоуренс,Николь Кидман,Анджелина Джоли,Кейт Бланшетт,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий