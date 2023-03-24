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24 марта

Знаменитая актриса, которой отказывали на кастингах 250 раз: видео

Стелла Шмель

Многим знаменитым актерам пришлось столкнуться с трудностями в начале своей карьеры. Чтобы получить даже небольшую эпизодическую роль в фильме или сериале, им приходилось бороться за нее.

Такой путь прошла и звезда молодежного сериала "Ривердейл" актриса Мэделин Петш. Блогер @Olya_lolya рассказала, что прежде чем получить свою первую большую роль, актриса выслушала более 250 отказов на кастингах. Чтобы содержать себя, ей пришлось устроиться на три разные работы. В перерывах между сменами она ходила на прослушивания, не оставляя надежды добиться успеха.

Какой гонорар получил Джим Керри за роль в фильме "Маска"

Подробнее о знаменитой актрисе, которой многократно отказывали на картингах, смотрите в видео.

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Актеры,Видео,Маска,Джим Керри,
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