Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Актрису Марию Миронову не пригласили в фильм «Вызов» из-за возраста

Мира Маркина

Российская актриса театра и кино Мария Миронова в интервью «Аргументам и фактам» ответила на вопрос, почему не стала участвовать в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов».

Миронова сообщила, что режиссер был готов предложить ей роль в проекте. Но участвовать в съемках 49-летняя актриса не стала из-за возраста. В кастинге участвовали артисты до 40 лет.

Несмотря на то, что в проекте Мария Миронова не участвовала, она с большим уважением относится к производству фильма.

«Я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои (имеется в виду Клим Шипенко – прим. ред.) в смысле преодоления себя, и я очень жду премьеры этой картины, в ней много «живого режима», который невозможно сыграть в павильоне», — объяснила Мирнова.

Вышел трейлер снятого в космосе фильма «Вызов»

Напомним, картина «Вызов», частично снятая на МКС, появится в широком прокате 20 апреля 2023 года.

Ранее мы рассказывали, о четырех мощных сериалах о выживании.

Актеры,Видео,Вызов,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Мария Миронова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий