Российская актриса театра и кино Мария Миронова в интервью «Аргументам и фактам» ответила на вопрос, почему не стала участвовать в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов».

Миронова сообщила, что режиссер был готов предложить ей роль в проекте. Но участвовать в съемках 49-летняя актриса не стала из-за возраста. В кастинге участвовали артисты до 40 лет.

Несмотря на то, что в проекте Мария Миронова не участвовала, она с большим уважением относится к производству фильма.

«Я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои (имеется в виду Клим Шипенко – прим. ред.) в смысле преодоления себя, и я очень жду премьеры этой картины, в ней много «живого режима», который невозможно сыграть в павильоне», — объяснила Мирнова.

Напомним, картина «Вызов», частично снятая на МКС, появится в широком прокате 20 апреля 2023 года.