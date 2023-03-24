10 актеров одной роли, которые так и не смогли выйти из образа

Громкие проекты порой приносят актерам желанную популярность, за которую приходится платить: получить новую роль непросто, если ты, к примеру, для большинства зрителей навсегда останешься Гарри Поттером.

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Попробуйте вспомнить другие работы этих звезд: предупреждаем сразу, будет непросто.

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Начинаем.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер известна с 80-х, но ее самая известная роль пришлась на 1998 год — это была Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Сериал шел с 1998 по 2004 год и по сей день остается во всех смыслах легендарным. Сара на карьеру не жалуется, но в то же время неизменно ассоциируется с Кэрри Брэдшоу. А продолжение проекта «И просто так» только усугубляет ситуацию. Видимо, поэтому актриса не раз заявляла, что на свой экранный образ из сериала в жизни совсем не похожа.

Дэниел Рэдклифф

Благодаря главной роли в серии фильмов о приключениях Гарри Поттера, мальчика-волшебника, Дэниел Рэдклифф стал одним из самых узнаваемых актеров в мире. В то же время это пока единственная его столь успешная роль. Дэниела ранняя слава не сломала, и медленно, но верно британец доказывал, что способен играть разные роли. Но для миллионов фанатов он так и остался Гарри.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт сыграла в вампирской саге нетипичную для фильмов о старшей школе героиню — не слишком популярную и не слишком неудачницу. Образ попал в точку — фанатки ассоциировали себя с Беллой Свон и мечтали встретить своего бессмертного и сверкающего на солнце Эдварда. Долгоиграющая франшиза сделала свое дело — образ приклеился к знаменитости. И вроде бы фильмография звезды на этом не заканчивается, но переплюнуть магию культовых «Сумерек» ей пока не удалось.

Маколей Калкин

Один из самых известных детей-актеров подтверждает свой звездный статус каждые новогодние каникулы. Калкин известен по роли Кевина Маккалистера в первых двух частях «Одного дома», где он остается без присмотра в Рождество, со всеми вытекающими отсюда приключениями. А ведь актеру уже за 40. Калкин не справился с последствиями славы в юности: стал употреблять наркотики и окончательно потерял шансы продолжать карьеру в прежнем темпе. Тем не менее он не забыт. СМИ периодически пишут о нем в стиле «вот что стало», освещали его роман с звездой Disney Брендой Сонг и отцовство.

Роуэн Аткинсон

Амплуа мистера Бина настолько прочно прилипло к британскому комику, что редко кто может вспомнить его настоящее имя: Роуэн Аткинсон. Дело в том, что яркий образ актер строил на гиперболизации собственных особенностей, и, даже когда он не «переигрывает», кажется, что в других фильмах появился тот самый обаятельный и странный тип, который практически не разговаривает, но весьма выразительно и комично делает любой пустяк.

Хью Лори

Для миллионов телезрителей по всему миру Хью Лори не кто иной, как Грегори Хаус. Восемь сезонов популярнейшей медицинской драмы закрепили за ним образ харизматичного циничного врача. К счастью для Лори, у него с самого начала был «запасной аэродром» в виде родной Великобритании, где он больше известен как комик. Но и Голливуд Лори не забросил: время от времени снимается, и без трехдневной щетины его не так-то просто узнать.

Джиллиан Андерсон

Джиллиан со времен «Секретных материалов» сменила имидж, но 11 сезонов и два полных метра — достаточное основание для прочной ассоциации с агентом ФБР Даной Скалли. Актриса сделала завидную карьеру: она востребована в сериалах и большом кино. Кого только Джиллиан не играла, актрисе одинаково похвально дались роли Маргарет Тэтчер в сериале «Корона» и Анны Павловны в «Войне и мире». Однако при ее упоминании все еще играет в голове знаменитая тема, а другие роли словно меркнут перед ее легендарным образом.

Тоби Магуайр

Ранние актерские начинания Тоби Магуайра привели к его к дружбе с другой звездой-подростком, Леонардо ДиКаприо, поскольку они оба пробовались на похожие роли. После череды проектов в 90-х годах критики отметили Магуайра за работу в «Ледяном шторме» и «Правилах виноделов», и все же роль, которая сделала его суперзвездой, — Питер Паркер из трилогии «Человек-паук». С парнем-супергероем Тоби ассоциируется по сей день.

Майли Сайрус

Майли Сайрус, безусловно, популярная певица, и актерство для нее совсем не основа карьеры. Тем не менее в качестве актрисы девушка была весьма популярна. Она сыграла поп-певицу Ханну Монтану, которая живет двойной жизнью и днем ходит в обычную школу, скрывая свой звездный статус от окружающих. Образ, близкий самой певице, и даже имя школьницы из сериала схожее — Майли Стюарт. Неудивительно, что фанаты сериала до сих пор видят в любимой звезде Ханну Монтану, как будто это ее полноценный псевдоним.

Шарлби Дин