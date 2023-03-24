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3 часа назад

Андрею Мерзликину — 50

Слово и Дело

Помните, как герой Виктора Вдовиченкова по кличке Кот пронзительно кричит в финальном эпизоде «Бумера» в след уезжающему другу: «Димооон!». Так вот сыграл этого персонажа-«кидалу» с псевдонимом «Ошпаренный» российский актер Андрей Мерзликин.

Андрею Мерзликину — 50
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сегодня, 24 марта, артист отечественного кино и театральной сцены отмечает юбилей – 50 лет. Мерзликин из тех людей, кто нашел свое призвание не сразу, а спустя долгий путь собственных «проб и ошибок» по технической специальности механика и радиотехника.

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Свою кинокарьеру он начал примерно четверть века назад, снимаясь в 1998 году в различных короткометражках для проектов ВГИКа, в котором учился. Затем в 2000-х начал сотрудничать с режиссером Иваном Поповски в спектакле «Оттепель», с которым многократно участвовал в крупнейших театральных фестивалях Европы. Позже обосновался в театре Армена Джигарханяна, где сыграл во множестве постановок, в числе которых: «Ревизор», «Пороховая бочка», «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Сегодня фильмография кинозвезды насчитывает свыше 160 киноработ: появлялся он и в «Убойной силе», «Дальнобойщиках», и даже в «Жмурках». Однако широкую известность Мерзликину принес именно криминальная драма Петра Буслова «Бумер», вышедшая на экраны в 2003 году. Подробнее о самых запоминающихся ролях Андрея Мерзликина – в материале «Слово и дело».

По райончику форсим на черном «Бумере»

Слово и Дело

Бандитская картина Буслова «Бумер» рассказывает об ограблении компьютерного магазина группой, состоящей из четырех друзей: «Кота» Кости в исполнении Владимира Вдовиченкова, Пети «Рамы» – Сергей Горобченко, Лехи «Килла» – Максим Коновалов и «Ошпаренного» Димона, которого и сыграл Мерзликин.

Однако тщательно спланированный грабеж вышел из-под контроля, когда мимо проезжала бдительная милиция. Результат: двое убиты, третий – пойдет под следствие. Персонаж Андрея же, под лирическую музыку и крики «Димон!» трусливо сматывается на знаменитом черном «BMW-7», чтобы потом встретиться со своим отсидевшим товарищем в сиквеле 2006 года.

К слову, заключительная мелодия из первой части «Бумера» на долгие годы стала главным народным хитом. Называется трек «Привет Морриконе», а написал его – никогда не догадаетесь. Тот самый Сергей Шнуров, который сочиняет искрометные стишки и поет про «Лабутены» с «Вояжем».

Нарезки с этим культовым эпизодом с популяризацией интернета в России разлетелись по ТВ и Сети в один миг: их начали пародировать кавээнщики, появлялись первые мемы. А в 2004 году вышел даже целый переозвученный «Антибумер» от Дмитрия Пучкова в «гоблинском» переводе.

Старший лейтенант – Мерзликин молодой

Военная драма рассказывает о событиях 1941 года, когда 22 июня Брестская крепость под руководством Красной Армии приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков по Советскому Союзу. Сюжет фильма сконцентрирован на трех основных очагах сопротивления, возглавляемых командиром 44-го стрелкового полка майором Петром Гавриловым, военным комиссаром 84-го стрелкового полка Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы лейтенантом Андреем Кижеватовым.

Это реальные люди, прототипы которых сыграли Александр Коршунов, Павел Деревянко и Андрей Мерзликин. Правда, в картине Александра Котта персонаж Мерзликина носит знаки различия старшего лейтенанта. Военная форма, в которой снимался актер, позже была передана в музей Мемориального комплекса Брестской крепости для оформления экспозиции по съемкам киноленты.

Помимо этого, артист был награжден на международном Минском кинофестивале «Листопад» за участие в этом историческом боевике. А также стал лауреатом Премии ФСБ-2010 в номинации «Актерская работа».

После «Брестской крепости» образ военного на долго «прилип» к Андрею Мерзликину: «Чкалов» (2012), «Шпион» (2012), «Ладога» (2013), «Красные горы» (2013), «Сердце ангела» (2014), «Единичка» и «Боевая единичка» (2015), «Прощаться не будем» (2018), «Последнее испытание» (2018), «Танки» (2018).

Не имеющий реального офицерского звания артист сильно и не сопротивлялся, да и, согласитесь, китель ему к лицу. Поэтому офицерскую форму и погоны он практически не снимал до 2020 года, да и по сей день появляется в этом амплуа.

Русский шулер в звании полковника

Мундир полковника пришелся в пору Андрею Мерзликину и в 2007 году – в комедийном полном метре Павла Чухрая «Русская игра». Это художественная экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки».

Сюжет посвящен трем русским шулерам и аферистам, которые решили «наказать» итальянца с краплеными картами Лукино Форцу. Иностранного картежника в России играет Джулиано ди Капуа («Алиби») – российский актер и режиссер с корнями из Италии и Швейцарии. А пытаться обыграть его будут Сергей Гармаш – Степан Утешительный, Сергей Маковецкий – Петр Швохнев и, конечно же, наш Андрей – полковник Кругель.

Настоящий танкист

Слово и Дело

Шлем танкиста артист надел и в 2012 году для приключенческого фильма о военных событиях «Танки». Правда, теперь его персонаж не воюет, а строит боевую технику. Мерзликин играет советского инженера-конструктора, разработавшего на пороге Великой Отечественной прототип инновационного танка Т-34 – Михаила Кошкина.

Ради доказательства уникальности своей машины, Кошкин с командой отправляется из Харькова в Москву своим «гусеничным» ходом. Правда, вскоре танковый пробег превращается в непредсказуемую гонку по бездорожью с массой непредвиденных опасностей. Несмотря на все препятствия, создателю Т-34 удается доказать его превосходство.

Стоит отметить, что этот тайный краш-тест танков от режиссера Кима Дружинина и сценариста Андрея Назарова не имеет ничего общего с реальностью. Наиболее достоверный рассказ о Кошкине – бывшем директоре кондитерского комбината, назначенном начальником конструкторского бюро одного из военных заводов, можно узнать из фильма 1980 года «Главный конструктор» от кинематографиста Владимира Семакова. Однако и советский гонщик-танкист в лице Мерзликина тоже имеет место быть.

«Первый Оскар» Мерзликина

Премьера военной драмы режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» состоялась 21 апреля 2022 года, однако ее идея у кинематографиста зародилась еще в 2015 года. После релиза «Битвы за Севастополь» Федерация еврейских общин РФ пригласила Мокрицкого в Кремль для вручения собственной премии. На церемонии постановщик познакомился с продюсером Егором Одинцовым, который и поведал ему историю о первой премии «Оскар» в советской киноиндустрии за документалку 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой».

Рассказ впечатлил режиссера, которому была близка военная тематика, и, спустя время, он начал готовиться к съемкам в марте 2020 года. Правда из-за случившейся пандемии производство фильма началось лишь в январе 2021-го.

Сюжет ленты повествует о начале Великой Отечественной войны и студентах-операторах, которые взяли камеры и отправились документировать фронтовую деятельность накануне 15-ой кинопремии «Оскар». Стоит отметить, что реальный вышеупомянутый советский проект в лице Ильи Копалина и Леонида Варламова действительно получили заветную статуэтку.

Играет Илью Копалина – кинорежиссера-документалиста, сценариста и начальника фронтовой киногруппы в годы ВОВ, как раз наш Андрей Мерзликин. Роли остальных операторов Леонида Варламова, Ивана Майского, Льва Альперина и Анатолия Головню исполнили актеры: Никита Тарасов, Тихон Жизневский, Антон Момот и Федор Лавров.

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