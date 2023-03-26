Орбакайте не явилась на премьеру фильма, в котором сыграла главную роль

Кристина Орбакайте, наряду с Гошей Куценко играющая одну из главных ролей в фильме "Любовь-Морковь. Восстание машин", не появилась на его премьере.

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И хотя в обязанности актеров входят не только участие в съемках картины, но и ее пиар, актриса решила проигнорировать это правило. Работать за двоих и рекламировать фильм пришлось Куценко, прибывшему на премьеру вместе с детьми. Публике такое пренебрежительное отношение к ней со стороны певицы однозначно не понравилось.

Чтобы как-то оправдаться перед зрителями, Кристина Орбакайте записала обращение в соцсети, в котором объяснила свое отсутствие на премьере загруженностью концертного графика.

«Душой я с вами, обязательно посмотрю 30 марта в кинотеатре наш фильм»,- заверила артистка.