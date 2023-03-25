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2 часа назад

Куценко заявил, что не может дружить с мужчинами-актерами

Газета.Ru

Актер Гоша Куценко признался в беседе с Telegram-каналом "Звездач", что не может дружить с коллега-мужчинами.

Куценко заявил, что не может дружить с мужчинами-актерами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Куценко признался, что его самые близкие друзья - актрисы.

По мнению звезды, с актерами невозможно дружить. Он назвал большинство мужчин-актеров "завистниками и алкоголиками".

"А вот с девушками я очень дружу", - объяснил артист.

Куценко считает, что работа на сцене очень сближает. Именно поэтому он любит играть в театре. Также у артиста получается хорошо ладить с молодыми и "безбашенными" актрисами.

Куценко отметил, что может играть на сцене только с друзьями.

Актеры,Безбашенные,Гоша Куценко,
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