Умер советский актер и джазмен Петр Корнев

Скончался Петр Корнев, заслуженный артист РФ, советский и российский джазовый пианист, актер.

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Корнев, родившийся 15 августа 1947 года, известен как один из наиболее авторитетных мастеров петербургского мэйнстрима. С 1969 года продолжительное время был солистом Ансамбля джазовой музыки Давида Голощекина. Участник многих отечественных и зарубежных фестивалей, автор цикла филармонических программ "Галерея корифеев джаза".

В 1984-м Корнев создал группу Ars-Nova-Jazz - с репертуаром из джазовой классика и своих авторских композиций. Плюс Корнев представлял в Джазовой филармонии проект "Мамбо-комбо", участники которого исполняют латиноамериканскую танцевальную музыку.