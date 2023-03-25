Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Умер советский актер и джазмен Петр Корнев

Российская Газета

Скончался Петр Корнев, заслуженный артист РФ, советский и российский джазовый пианист, актер.

Умер советский актер и джазмен Петр Корнев
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Корнев, родившийся 15 августа 1947 года, известен как один из наиболее авторитетных мастеров петербургского мэйнстрима. С 1969 года продолжительное время был солистом Ансамбля джазовой музыки Давида Голощекина. Участник многих отечественных и зарубежных фестивалей, автор цикла филармонических программ "Галерея корифеев джаза".

В 1984-м Корнев создал группу Ars-Nova-Jazz - с репертуаром из джазовой классика и своих авторских композиций. Плюс Корнев представлял в Джазовой филармонии проект "Мамбо-комбо", участники которого исполняют латиноамериканскую танцевальную музыку.

На экранах впервые появился в 1976 году в фильме "Город. Осень. Ритм". Снялся в небезызвестном музыкальном фильме по сценарию Житинского "Когда святые маршируют" и в "перестроечной" ленте Чечулина "Жена для метрдотеля".

Актеры,Российские актеры,Давид Голощекин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий