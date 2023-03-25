Умер советский актер и джазмен Петр Корнев

Скончался Петр Корнев, заслуженный артист РФ, советский и российский джазовый пианист, актер.
Корнев, родившийся 15 августа 1947 года, известен как один из наиболее авторитетных мастеров петербургского мэйнстрима. С 1969 года продолжительное время был солистом Ансамбля джазовой музыки Давида Голощекина. Участник многих отечественных и зарубежных фестивалей, автор цикла филармонических программ "Галерея корифеев джаза".
В 1984-м Корнев создал группу Ars-Nova-Jazz - с репертуаром из джазовой классика и своих авторских композиций. Плюс Корнев представлял в Джазовой филармонии проект "Мамбо-комбо", участники которого исполняют латиноамериканскую танцевальную музыку.
На экранах впервые появился в 1976 году в фильме "Город. Осень. Ритм". Снялся в небезызвестном музыкальном фильме по сценарию Житинского "Когда святые маршируют" и в "перестроечной" ленте Чечулина "Жена для метрдотеля".