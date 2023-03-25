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2 часа назад

Скончался актер из сериала "Корона"

Российская Газета

В родном Уэллсе скончался известный валлийский актер кино и ТВ Дэвидд Хайвел.

Скончался актер из сериала "Корона"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Информация об этом появилась на портале IMDb. Уточняется, что артист умер "по естественным причинам".

Дэвидд Хайвел родился 4 декабря 1945 года. На экранах дебютировал в 70-е: "Ужасные истории старого кресла", "Мышь и женщина", "Чисто английское убийство", "Мальчик-солдат", "Дочери Ребекки" с Питером О`Тулом, "Четверо похорон и одна свадьба", "Стелла", "Корона", "Дом странных детей мисс Перегрин", так далее - актер, как видим, с равным усердием трудился и на валлийских, и на английских проектах, ударно перевалив фильмографией за шесть десятков пунктов.

Актеры,Дом странных детей Мисс Перегрин,
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