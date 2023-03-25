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2 часа назад

Умер болливудский актер и режиссер Прадип Саркар

Российская Газета

Скончался индийский режиссер, сценарист, актер, продюсер, клипмейкер и художник Прадип Саркар. Саркар - неоднократный лауреат национальных премий, в том числе как лучшему режиссеру.

Умер болливудский актер и режиссер Прадип Саркар
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На счету артиста несколько десятков фильмов и сериалов - "Замужняя женщина", "Падший ангел", "Бей и лети!", "Отважная", "Неугомонная Элла", так далее.

Как переедет Bollywood Hungama, Саркар отошел рано утром 24 марта в возрасте 67 лет - артист находился на диализе, около трех ночи его состояние резко ухудшилось, Саркара экстренно доставили в госпиталь, где он и испустил дух.

Прадип Саркар родился в Калькутте в 1955 году. В 1979-м с отличием закончил колледж в Дели. Семнадцать лет работал в рекламе - как креативный директор. В портфолио Саркара более 1000 музыкальных клипов и рекламных роликов.

Актеры,Отважная,
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