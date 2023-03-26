Как желание сохранить здоровье превратило Пэлтроу в объект насмешек

В Голливуде да и за его пределами за Гвинет Пэлтроу закрепилась очень неоднозначная репутация. С одной стороны, она, безусловно, талантливая актриса, обладательница премии «Оскар» и успешная бизнесвумен, с другой — ее постоянно обвиняют в шарлатанстве, пропаганде лженауки и признают «самой ненавистной звездой». Что же подвигло Пэлтроу отойти от съемок в кино и сосредоточиться на своем lifestyle-проекте Goop, который за несколько лет из обычной рассылки с советами по красоте и здоровью превратился в многомиллионный бизнес? В рамках цикла статей о судьбах знаменитостей «Лента.ру» постаралась разобраться, как актрисе удалось создать культ имени себя и что не так с ее скандально известной велнес-империей.

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Самая ненавистная зожница Голливуда

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В середине марта Гвинет Пэлтроу в очередной раз оказалась в центре скандала. Во время записи подкаста The Art of Being Well она решила рассказать о своих методах поддержания стройности и комплексного оздоровления организма, но ее откровения не вызвали восторга ни у ее поклонников, ни у врачей.

50-летняя актриса призналась, что многие годы практикует интервальное голодание, придерживается палеодиеты и в первый прием пищи предпочитает «съедать» что-то, «что не поднимает уровень сахара в крови, — например, кофе». На обед, по словам знаменитости, она чаще всего ограничивается легким супом или костным бульоном, а на ужин — овощами. Столь скудный рацион питания Пэлтроу дополняет посещением инфракрасной сауны, прогулками, пилатесом или тренировкой по системе Трейси Андерсон. Также актриса заявила, что для очищения организма вместо десерта регулярно делает капельницы антиоксидантов и даже пробовала озонотерапию прямой кишки.

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали откровения Гвинет и особо отметили ее изможденный вид и несбалансированность питания.

«Она выглядит физически больной, так насколько эти капельницы действительно помогают?», «Она говорит про детокс, но от чего очищает организм, если почти ничего не ест?», «Похоже, что она одержима ЗОЖ. Гвинет, ты в порядке?» — задавались вопросами пользователи TikTok

Возмутились советами Пэлтроу и диетологи, эндокринологи и другие врачи, предупредившие, что из-за подобной системы питания могут возникнуть расстройство пищевого поведения, компульсивное переедание, диабет и другие серьезные проблемы со здоровьем.

В итоге обычно игнорирующая любую критику Гвинет была вынуждена защищать свою «голодную диету». Актриса напомнила поклонникам, что записывала подкаст со своим лечащим врачом Уиллом Коулом, который наблюдает ее уже более двух лет. Также она объяснила, что столь экстремальный рацион помогает ей справиться с последствиями новой коронавирусной инфекции, различными хроническими заболеваниями и «повышенным уровнем воспаления в организме».

«Я постаралась сосредоточиться на продуктах, которые не вызывают воспаления, и это сработало очень хорошо. Моя диета основана на моих медицинских данных и результатах многочисленных анализов и тестов, которые я делала в течение долгого времени», — оправдывалась Пэлтроу

Затем Гвинет и вовсе призналась, что ее рацион не ограничивается только костным бульоном, супом и приготовленными овощами, как могли заключить из ее слов слушатели подкаста и врачи.

Я полноценно питаюсь. У меня часто бывают дни, когда я ем все что хочу: картошку фри, например, и все такое. Я просто пытаюсь питаться качественно и есть то, что успокаивает организм

Актриса также призвала людей не воспринимать ее режим питания в качестве эталона для подражания, но в искренность ее слов мало кто поверил — слишком уж много накопилось вопросов к ней и основанному ей бренду Goop.

Хорошая девочка Гвинет Пэлтроу

В последние годы имя Пэлтроу прочно ассоциируется со странными велнес-рекомендациями, продажей свечей с запахом вагины и золотых вибраторов. Многие уже успели позабыть, что успех и славу ей принесли съемки в кино.

Гвинет — представительница голливудской элиты. Она родилась в семье кинорежиссера и влиятельного телепродюсера Брюса Пэлтроу и известной актрисы Блайт Даннер, росла в роскоши и с детства общалась со знаменитостями. Девочка довольно рано решила стать артисткой и, заручившись поддержкой родителей, с 11 лет стала изучать актерское мастерство.

Пэлтроу не было и 19 лет, когда она получила первые небольшие роли в фильмах «Крик» и «Капитан Крюк». Спустя всего три года она снялась у самого Дэвида Финчера в культовом триллере «Семь», где ее партнерами стали Брэд Питт и Морган Фриман. Фильм имел оглушительный успех в прокате, а карьера Гвинет быстро пошла в гору.

С молодой актрисой с яркой внешностью и репутацией интеллектуалки мечтали поработать ведущие голливудские режиссеры. С 1995 по 1998 год она снялась в восьми картинах, в том числе и в драме «Влюбленный Шекспир», принесшей ей премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Пэлтроу была в зените славы, ввела моду на худобу, аристократическую бледность и розовый цвет, когда в 2002 году познакомилась с британским музыкантом, вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Дальнейшие события развивались стремительно: помолвка, свадьба, переезд в Лондон и рождение одного за другим двоих детей.

Гуру здорового образа жизни

Гвинет никогда не скрывала страсти к перфекционизму и желания все контролировать, поэтому ей было важно, чтобы семейная жизнь с Мартином складывалась столь же идеально, как и ее кинокарьера. После рождения в 2004 году дочери она была вне себя от счастья, но появление на свет спустя два года сына Мозеса все изменило — у Пэлтроу началась сильная послеродовая депрессия.

Я чувствовала себя, как зомби. Я не могла открыть свое сердце, не могла нормально коммуницировать с ребенком. Это было ужасно, это было полной противоположностью тому, что я испытывала, когда родилась Эппл — тогда я была на седьмом небе от счастья. Я просто не могла поверить, что к сыну испытываю что-то иное. Мне казалось, что я плохая мать

Актриса не понимала, что с ней происходит, пыталась справиться с проблемой при помощи алкоголя и спорта, но чувствовала себя от этого только хуже. И лишь когда муж предположил, что, возможно, у нее послеродовая депрессия, Пэлтроу испугалась и обратилась к психотерапевту.

Я думала, что послеродовая депрессия — это когда ты плачешь целыми днями и не способна следить за ребенком, но оказалось, что у этого недуга множество проявлений. Именно поэтому я считаю, что женщин нужно лучше об этом информировать

Врач подтвердил диагноз и прописал Гвинет антидепрессанты, однако она решила их не принимать, ограничившись психотерапией, нормализацией питания, режима сна и отдыха и отказом от алкоголя.

Зарождение Goop

Вопросами здоровья, духовными практиками и нетрадиционной медициной Пэлтроу интересовалась всегда, а в рамках борьбы с депрессией ее увлечение стало граничить с манией. Сначала актриса посадила на диету мужа и детей, затем начала делиться советами с друзьями. По слухам, дошло до того, что с ней невозможно было переброситься парой слов и при этом не получить подробный рассказ о целительной силе кофейной клизмы. В конце концов в 2008 году одновременно со съемками в «Железном человеке» Пэлтроу запустила проект Goop.

Изначально это была еженедельная новостная рассылка рецептов полезных блюд в совокупности с советами о правильном питании, борьбе со стрессом и секретами красоты. Гвинет учила подписчиц медитировать каждый день, контролировать мысли, призывала покупать дорогие вещи, не есть пищу белого цвета и даже не подозревала, во что выльется ее «маленькое развлечение в декрете».

Поначалу Пэлтроу не воспринимала рассылку рекомендаций как серьезный бизнес, для нее этот проект стал способом создавать что-то новое и в принципе общаться с людьми, сидя дома с детьми.

Я начала Goop в 2008 году, когда подумала, что мое призвание — это не только целоваться с Мэттом Деймоном на экране. Это был проект только для меня и моих друзей. Я не знала и не предвидела, что все это превратится в целое сообщество. И уж точно не думала, что создам целый бренд

За три года рассылка рекомендаций от известной актрисы трансформировалась в своеобразный lifestyle-дневник успешной молодой женщины, чьи проблемы и философия близки миллионам людей. Гвинет вместе с ассистирующими редакторами стала писать о своих путешествиях, бьюти-секретах, способах отметить праздники и быстро худеть.

400 тысяч человек составляло количество подписчиков рассылки Гвинет Пэлтроу в 2011 году

После развода с Крисом Мартином в 2012 году актриса сосредоточилась на своем бизнесе и решила его развивать. Она вернулась в Лос-Анджелес и к теоретическим советам на сайте добавила онлайн-магазин с товарами для дома и здоровья.

В 2015 году компания Пэлтроу запустила свою линию «чистой» косметики и получила первые публичные инвестиции в размере 10 миллионов долларов. Спустя год к ним добавились 15 миллионов, а в 2018-м — еще 50 миллионов. За два года стоимость Goop увеличилась в четыре раза.

В 250 млн $ оценивалась стоимость велнес-империи Goop в 2018 году, спустя 11 лет после ее основания

Сегодня сайт и интернет-магазин Goop посещают два миллиона пользователей ежемесячно. Помимо товаров для дома и кухонной утвари они могут приобрести одежду, косметику, БАДы, карты Таро. Также в ассортименте магазина представлены более экзотические вещи, например, спрей от энергетических вампиров, заряженные шаманом кристаллы, высвобождающие сексуальную энергию нефритовые яйца, наклейки для лечения всего, якобы изготовленные из материалов, используемых NASA, и даже «мозговая пыль».

Пожалуй, самыми известными и отчасти скандальными детищами Пэлтроу стали секс-игрушки и свечи. В первой категории самым резонансным товаром стал позолоченный вибратор по цене 1249 долларов за штуку, а во второй — свеча под названием This Smells Like My Vagina («Так пахнет моя вагина»), стоимость которой составляет 75 долларов. Название последней родилось как шутка, после того как актриса понюхала составленную парфюмером Дугласом Литтлом композицию из смеси бергамота, герани, дамасской розы и кедра.

Я понюхала этот замечательный эликсир и сказала: «Пахнет, как моя вагина». Я пошутила. Мы были одурманены грибами

Сколько стоит компания Пэлтроу сегодня, сказать сложно. Известно только, что сомнительные товары стали коммерчески успешны. Интерес к проекту с каждым годом растет и регулярно подогревается скандалами и провокационными заявлениями самой актрисы.

Скандал как способ заработать миллионы

Удивительно, но скандалы сопровождали Goop с самого его появления. Пока проект существовал в виде рассылки и все было относительно пристойно, под обстрел критиков то и дело попадали безглютеновые пончики, камни-талисманы и духовные практики. Впрочем, навредить себе медитациями и дыхательной гимнастикой было достаточно сложно, потому актриса философски и с юмором относилась к любым колким замечаниям в свой адрес.

Я и раньше редко получала поддержку окружающих, особенно коллег по цеху. Помню, когда одна из первых в 1990-х начала заниматься йогой, люди писали мне очень едкие вещи. Меня называли ведьмой и сатанисткой… Невероятно, но теперь на каждом углу есть студия йоги

Ситуация осложнилась с появлением интернет-магазина. Goop все чаще стали упрекать в элитарности, завышенных ценах и лицемерии из-за того, что в составе «чистой» косметики бренда неоднократно обнаруживались «запрещенные» ингредиенты. Многих также смущала непоследовательность советов на сайте, одна часть которых была ориентирована на феминисток, а другая — на живущих по домострою ведических жен.

При этом основная претензия к компании все же заключалась в лженаучности идей и шарлатанстве, и для этого есть все основания. У Goop есть своя философия, главным идеологом которой является Пэлтроу. Но в реальности многие из предлагаемых на сайте идей и «оздоравливающих практик» оказываются в лучшем случае бесполезными, а иногда и откровенно вредными. Более того, продукты из раздела «Космическое здоровье» разрабатывают гомеопаты, натуропаты, гуру с весьма сомнительной репутацией и даже шаманы. Их антинаучные теории вводят пользователей в заблуждение, а польза предлагаемых ими товаров не подтверждена исследованиями и доказательной медициной.

Пэлтроу как владелицу компании упрекают в том, что она стремится заработать на доверчивых и не всегда здоровых людях, «убеждая их в наличии научно не доказанных заболеваний и удовлетворяя их медицинские потребности путем простого шарлатанства»

Профессиональные врачи неоднократно предупреждали об опасности для здоровья расхваливаемых Гвинет кофейных клизм, очищения матки паром и ректальной озонотерапии, а также призывали с осторожностью относиться к экстремальному закаливанию.

Но громкими скандалами дело не ограничилось. На компанию Пэлтроу неоднократно подавали в суд. В сентябре 2017 года Goop был вынужден Великобритании.

В 2018 году против распространения все тех же нефритовых яиц для вагинального фитнеса выступили гинекологи, назвавшие их угрозой женскому здоровью. Спустя два месяца последовал новый иск от группы врачей. Они заявляли, что в выпускаемых брендом витаминах для беременных слишком много витамина A, что может серьезно навредить матери и ребенку.

Ни один БАД или витаминный комплекс под маркой Гвинет Пэлроу не одобрен Всемирной организацией здравоохранения

Оказались небезопасны даже те самые пахнущие вагиной актрисы свечи. В 2021 году в СМИ появилась информация, что две из них в буквальном смысле взорвались. Впрочем, на продаже свечей эта антиреклама никак не сказалась — их по-прежнему раскупают как горячие пирожки.

Культ имени самой себя

Гвинет Пэлтроу многочисленные скандалы, как и критика ее бренда, не расстраивают и не пугают. Более того, она использует шумиху, чтобы масштабировать бизнес. За 15 лет существования ее компания разрослась в настоящую велнес-империю. Помимо резонансного блога на сайте и магазина она занимается записью подкастов, выпуском шоу для Netfix и проведением саммитов здоровья, цена билетов на которые варьируется от 500 до 4,5 тысячи долларов.

Именно принципы, проповедуемые Goop, помогают мне держать себя в форме и быть здоровой. Компания — это моя страсть, это то, чем я занимаюсь каждый день

Стоит отметить, что в философии бренда есть и несомненные плюсы. Один из главных — секспросвет и желание избавиться от стигматизации темы секса и женского удовольствия. Пэлтроу не стесняется использовать в нейминге своих продуктов слова «вагина» и «оргазм», акцентирует особое внимание на важности половых контактов для женского здоровья и продает разнообразные секс-игрушки, которые помогают легче достичь наслаждения.

Кроме того, справедливости ради следует признать, что актриса никого не призывает разделять ее убеждения. Она любит экспериментировать и пробовать разные способы сохранения молодости и здоровья и просто делится своими открытиями с окружающими. Пэлтроу действительно верит в существование тонких материй и потому на вопрос, зачем ей все это нужно, обычно отвечает: «В жизни есть много невидимого — психология, эмоции, энергии. И все это играет важную роль в нашем самочувствии. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим человеком, каким я только могу быть, и чувствовать себя настолько хорошо, насколько это возможно».