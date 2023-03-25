Появилось фото и видео с Леди Гагой в гриме Харли Квинн из "Джокера 2"

В интернет продолжают просачиваться кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Фото: 0Российская Газета 0Российская Газета

В этот раз у папарацци получилось поймать в объективы камер певицу Леди Гагу, которая исполняет в картине роль Харли Квинн.

Примечательно, что это первый раз, когда артистку запечатлели в характерном гриме. На снимках она спускается по лестнице в окружении полицейских, на ней яркий красный пиджак и порванные колготки.

Ранее в Сеть попало видео, на котором Гага в образе криминальной принцессы Готэма разбивала витрину одного из магазинов.

До этого были обнародованы записи со съемочной площадки и с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом.