Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
20 минут назад

В сеть попал снимок Леди Гаги в костюме Харли Квинн

Inc-Newsиещё 1

36-летняя певица/актриса продолжает работу над фильмом «Джокер: Безумие на двоих».

В сеть попал снимок Леди Гаги в костюме Харли Квинн
Фото: Inc-NewsInc-News

Леди Гага возрождает героиню комиксов DC Харли Квинн к жизни. Артистка была замечена во время съёмок одной из сцен грядущего фильма Тодда Филлипса в Нью-Йорке.

Inc-News

Действие происходило около концертного зала Manhattan's City Hall, на ступенях которого к Гаге присоединились сотни статистов. Сама она была одета в «карточный» костюм своей героини – красный пиджак, топ в чёрно-белую клетку, чёрную юбку и колготки с рисунком, повторяющим принт топа. Светлые волосы исполнительницы были зачёсаны назад, а лицо «украсил» клоунский макияж с фигурно разрисованными глазами.

Леди Гага играет одну из главных ролей в предстоящем фильме. Её партнёром на съёмках выступает Хоакин Феникс, воплощающий Джокера. За роль в первом фильме франшизы актёр получил «Оскар», а прокатные сборы превысили $1 миллиард. В кинотеатрах «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4-го октября 2024-го года.

Актеры,Оскар,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,Стефани Джерманотта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий