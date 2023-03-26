В сеть попал снимок Леди Гаги в костюме Харли Квинн

36-летняя певица/актриса продолжает работу над фильмом «Джокер: Безумие на двоих».

Фото: Inc-News Inc-News

Леди Гага возрождает героиню комиксов DC Харли Квинн к жизни. Артистка была замечена во время съёмок одной из сцен грядущего фильма Тодда Филлипса в Нью-Йорке.

Inc-News

Действие происходило около концертного зала Manhattan's City Hall, на ступенях которого к Гаге присоединились сотни статистов. Сама она была одета в «карточный» костюм своей героини – красный пиджак, топ в чёрно-белую клетку, чёрную юбку и колготки с рисунком, повторяющим принт топа. Светлые волосы исполнительницы были зачёсаны назад, а лицо «украсил» клоунский макияж с фигурно разрисованными глазами.