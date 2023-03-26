В сеть попал снимок Леди Гаги в костюме Харли Квинн

36-летняя певица/актриса продолжает работу над фильмом «Джокер: Безумие на двоих».
Леди Гага возрождает героиню комиксов DC Харли Квинн к жизни. Артистка была замечена во время съёмок одной из сцен грядущего фильма Тодда Филлипса в Нью-Йорке.
Действие происходило около концертного зала Manhattan's City Hall, на ступенях которого к Гаге присоединились сотни статистов. Сама она была одета в «карточный» костюм своей героини – красный пиджак, топ в чёрно-белую клетку, чёрную юбку и колготки с рисунком, повторяющим принт топа. Светлые волосы исполнительницы были зачёсаны назад, а лицо «украсил» клоунский макияж с фигурно разрисованными глазами.
Леди Гага играет одну из главных ролей в предстоящем фильме. Её партнёром на съёмках выступает Хоакин Феникс, воплощающий Джокера. За роль в первом фильме франшизы актёр получил «Оскар», а прокатные сборы превысили $1 миллиард. В кинотеатрах «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4-го октября 2024-го года.