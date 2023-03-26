Актер Владислав Ветров назвал "ерундой" профессиональные суеверия

Актер Владислав Ветров не верит, что роли могут влиять на физическое состояние артиста. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

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Ветров, по собственным словам, не верит в мистику на съемочной площадке, а также в суеверия и посторонние силы в принципе. "Полной ерундой" он считает и поверье, что, если часто играть больных и умирающих персонажей, можно навлечь недуг на себя.

Владислав Ветров объяснил, что несколько десятков раз умирал в кадре и это никак не повлияло на его здоровье и самочувствие в реальной жизни:

"Как-то получается, что из сотни фильмов 70 смертей — убили, зарезали, упал под метро, в общем полный набор там есть. <...> Все это фантазии, выдумки".