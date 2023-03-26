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34 минуты назад

Актер Владислав Ветров назвал "ерундой" профессиональные суеверия

Мира Маркина

Актер Владислав Ветров не верит, что роли могут влиять на физическое состояние артиста. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

Актер Владислав Ветров назвал "ерундой" профессиональные суеверия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ветров, по собственным словам, не верит в мистику на съемочной площадке, а также в суеверия и посторонние силы в принципе. "Полной ерундой" он считает и поверье, что, если часто играть больных и умирающих персонажей, можно навлечь недуг на себя.

Владислав Ветров объяснил, что несколько десятков раз умирал в кадре и это никак не повлияло на его здоровье и самочувствие в реальной жизни:

"Как-то получается, что из сотни фильмов 70 смертей — убили, зарезали, упал под метро, в общем полный набор там есть. <...> Все это фантазии, выдумки".

Кадр дня: смертельные травмы на съемках фильма "Один дома"

Ранее "Рамблер" писал о суевериях, связанных с подарками.

Актеры,Один дома,Владислав Ветров,
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