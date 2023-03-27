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4 часа назад

В 53 года умерла актриса из "Псевдонима "Албанец" Елена Копцева-Негреба

Российская Газетаиещё 1

Скончалась советская и российская актриса театра кино и ТВ и режиссер Елена Копцева-Негреба. Сообщения об этом появились в соцсети.

В 53 года умерла актриса из "Псевдонима "Албанец" Елена Копцева-Негреба
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Елена Копцева родилась 4 февраля 1970 года. В 1991-м окончила актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская Хейфеца, в 2009-м - Институт журналистики и литературного творчества. В 1987-1999 годах, с перерывом, - актриса театра "Малая драматическая труппа". Она - режиссер-постановщик и сценарист документального фильма "Сценарист по общим вопросам", актриса, режиссер, сценарист студии "Новый Век Медиа". Тележурналист, педагог по сценической речи. Член гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

На экранах - с начала 90-х: "За день до…", "Тотализатор", "Псевдоним "Албанец", "Король Лир" 2014-го - в постановке Александра Негребы, "Часы идут назад"

Прощание с актрисой состоится во вторник, 28 марта, в морге по улице. Люблинская, 66, стр. 4.

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