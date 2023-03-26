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11 минут назад

Актриса Вилкова вспомнила, как покраснела при первом знакомстве с Владимиром Машковым

Газета.Ru

Звезда «Гоголя» Таисия Вилкова рассказала в интервью «7дней.ru» о том, как проходило ее знакомство с артистом Владимиром Машковым. По ее словам, это случилось на съемках сериала «Григорий Р.».

Вилкова вспомнила, как покраснела при первом знакомстве с Машковым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда Машков дал согласие [на съемки], я была счастлива. Очень хотелось с ним поработать», — вспомнила Вилкова.

Она призналась, что на первую репетицию с артистом приехала раньше и ждала его в гримерке. Актриса заявила, что сильно волновалась в этот момент, так как от Машкова зависела судьба артистки в проекте:

«Помню, Машков вошел очень стремительно, резко, сразу же заполнив собой все пространство. Увидел меня. На моем свитере была изображена буква «А», и Владимир Львович, протянув мне руку, сказал: «Привет, «А»! Володя».

После этого, по словам Вилковой, Машков сел напротив нее и стал пристально смотреть, что заставило ее покраснеть. При этом актриса с благодарностью вспоминает работу с народным артистом России, который многому ее научил.

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