Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров

Актриса Екатерина Климова рассказала, как она столкнулась с домогательствами от трех режиссеров. Подробностями артистка поделилась в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.
"У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три... Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?" — поделилась актриса.
Тогда Климовой казалось, что ее жизнь и карьера на этом этапе закончились. Он также заявила, что у девушек всегда есть возможность встать и уйти, не получить роль, если дорога честь:
"Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить".
Ранее стало известно, что бывший муж Климовой борется за уменьшение алиментов.