Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров

"У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три... Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?" — поделилась актриса.