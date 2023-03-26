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2 часа назад

"Был неудачный год": актриса Екатерина Климова о домогательствах от трех режиссеров

Мария Иглина

Актриса Екатерина Климова рассказала, как она столкнулась с домогательствами от трех режиссеров. Подробностями артистка поделилась в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три... Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?" — поделилась актриса.

Звезда сериала "Очень странные дела" стала жертвой домогательства

Тогда Климовой казалось, что ее жизнь и карьера на этом этапе закончились. Он также заявила, что у девушек всегда есть возможность встать и уйти, не получить роль, если дорога честь:

"Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить".

Ранее стало известно, что бывший муж Климовой борется за уменьшение алиментов.

Актеры,Надежда Стрелец,Екатерина Климова,
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