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4 часа назад

Внук Стеклова решил провериться у психиатра после роли Ивана Бездомного

Слово и Дело

Внук знаменитого актера Владимира Стеклова Данил сыграл роль булгаковского героя Ивана Бездомного. После этого молодому человеку пришлось проверяться у врачей, пишет «Стархит».

Внук Стеклова решил провериться у психиатра после роли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По сюжету Булгакова, Бездомный, будучи полностью здоровым, попадает в лечебницу для душевнобольных, где ему ставят диагноз шизофрения. Данилу Стеклову нравится этот персонаж, он даже находит в себе с ним общие черты.

Именно это сподвигло Стеклова лично отправиться к врачам, чтобы узнать больше о своем психологическом здоровье. Врачи отметили, что все в порядке, но в будущем могут быть осложнения. Артист списал это на издержки профессии.

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