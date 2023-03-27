Внук Стеклова решил провериться у психиатра после роли

По сюжету Булгакова, Бездомный, будучи полностью здоровым, попадает в лечебницу для душевнобольных, где ему ставят диагноз шизофрения. Данилу Стеклову нравится этот персонаж, он даже находит в себе с ним общие черты.

Именно это сподвигло Стеклова лично отправиться к врачам, чтобы узнать больше о своем психологическом здоровье. Врачи отметили, что все в порядке, но в будущем могут быть осложнения. Артист списал это на издержки профессии.