Петр Высоцкий заживо сгорел в своем доме

Польский актер Петр Высоцкий скончался в возрасте 88 лет при пожаре в собственном доме. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-службе театра Osterwy, где он служил до 2001 года.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что актер заживо сгорел во время пожара около восьми утра. Его дом был небольшой и деревянный, поэтому вспыхнул мгновенно. На данный момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет «Российская газета».

Петр Высоцкий окончил Высшую театральную школу в Варшаве, а затем проучился в Государственной высшей театральной школе. После окончания обучения он начал работать в Театре имени Вилама Хожица в Торуни.