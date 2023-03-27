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2 часа назад

Звезда сериала «Четыре танкиста и собака» Петр Высоцкий заживо сгорел в своем доме

Вечерняя Москва

Польский актер Петр Высоцкий скончался в возрасте 88 лет при пожаре в собственном доме. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-службе театра Osterwy, где он служил до 2001 года.

Петр Высоцкий заживо сгорел в своем доме
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что актер заживо сгорел во время пожара около восьми утра. Его дом был небольшой и деревянный, поэтому вспыхнул мгновенно. На данный момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет «Российская газета».

Петр Высоцкий окончил Высшую театральную школу в Варшаве, а затем проучился в Государственной высшей театральной школе. После окончания обучения он начал работать в Театре имени Вилама Хожица в Торуни.

С 1969 по 2011 год он проработал в Театре имени Юлиуша Остервы. Особую популярность Высокому принесла роль лейтенанта Козуба в сериале «Четыре танкиста и собака».

Актеры,Петр Высоцкий,
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