Брук Шилдс раскритиковала свою мать

«Мне было трудно не оправдывать перед ними свою маму, но когда они спросили, я подумала: «О Боже, я должна это признать». Но я не знаю, почему она считала, что это нормально», — прокомментировала в Шилдс заявление в документальном фильме Pretty Baby о том, что она участвовала в съемках «детской порнографии».