Брук Шилдс раскритиковала свою мать

Актриса Брук Шилдс заявила, что недовольна своей матерью Тери Шилдс, потому что она разрешила ей играть роль проститутки в 11 лет. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.
«Мне было трудно не оправдывать перед ними свою маму, но когда они спросили, я подумала: «О Боже, я должна это признать». Но я не знаю, почему она считала, что это нормально», — прокомментировала в Шилдс заявление в документальном фильме Pretty Baby о том, что она участвовала в съемках «детской порнографии».
Имеется в виду фильм «Красотка» 1978 года, в котором 11-летняя актриса сыграла проститутку и целовалась с 27-летним актером Китом Кэррадайном.
Актриса долгое время не признавала неадекватное поведение своей матери. Но теперь Шилдс заявила: «Я не знаю, почему она думала, что это нормально. Я не знаю». Мать звезды была алкоголичкой и умерла в 2012 году.
Шилдс также отметила, что своим двум дочерям она никогда не позволит смотреть фильм «Красотка» с ее участием.