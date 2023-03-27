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1 час назад

Брук Шилдс раскритиковала мать за то, что та позволила ей сыграть проститутку в 11 лет

Газета.Ru

Актриса Брук Шилдс заявила, что недовольна своей матерью Тери Шилдс, потому что она разрешила ей играть роль проститутки в 11 лет. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.

Брук Шилдс раскритиковала свою мать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне было трудно не оправдывать перед ними свою маму, но когда они спросили, я подумала: «О Боже, я должна это признать». Но я не знаю, почему она считала, что это нормально», — прокомментировала в Шилдс заявление в документальном фильме Pretty Baby о том, что она участвовала в съемках «детской порнографии».

Имеется в виду фильм «Красотка» 1978 года, в котором 11-летняя актриса сыграла проститутку и целовалась с 27-летним актером Китом Кэррадайном.

Актриса долгое время не признавала неадекватное поведение своей матери. Но теперь Шилдс заявила: «Я не знаю, почему она думала, что это нормально. Я не знаю». Мать звезды была алкоголичкой и умерла в 2012 году.

Шилдс также отметила, что своим двум дочерям она никогда не позволит смотреть фильм «Красотка» с ее участием.

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