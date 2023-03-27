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1 час назад

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как роли повлияли на ее судьбу

Катерина Саломе

В России народную артистку Светлану Немоляеву знает каждый. Она запомнилась зрителям благодаря ролям в культовых фильмах «Служебный роман» и «Гараж». О том, как актерские амплуа повлияли на ее судьбу, звезда рассказала в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Немоляева рассказала, как роли повлияли на ее судьбу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Немоляева призналась, что в ее фильмографии много ролей, «связанных с великой драматургией». По ее словам, они сильно повлияли на ее жизнь, а некоторые и вовсе определили судьбу.

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Неоднократно то, что артистка воплощала на сцене, позднее происходило в ее реальной жизни, призналась она. Множество раз в различных ситуациях ее посещала мысль «Боже мой, я это уже играла».

«Великая классика тем и отличается, что охватывает весь кругозор жизни человека. В ней есть все – в том числе предвосхищение, предвидение событий», — подчеркнула актриса.

Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Немоляева раскрыла талант Андрея Миронова.

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