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2 часа назад

Задумчивый Вин Дизель и стильный Джейсон Момоа — на новых кадрах «Форсажа 10»

Чемпионат.com

Журнал Total Film опубликовал ещё три эксклюзивных кадра грядущего «Форсажа 10». На двух изображён главный герой ленты Доминик Торетто (Вин Дизель). На одном из кадров можно увидеть героиню по имени Тесс (Бри Ларсон) — дочь мистера Никто, которого в прошлых фильмах играл Курт Рассел. На третьей фотографии показали злодея Данте в исполнении Джейсона Момоа.

Вин Дизель и Джейсон Момоа на новых кадрах «Форсажа 10»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет.

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