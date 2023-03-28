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1 час назад

Умер снявшийся в 750 фильмах индийский актер и певец Инносент

Российская Газета

Скончался Инносент, индийский актер, певец (как в кадре, так и за кадром), сценарист, продюсер, писатель. Одних только полнометражных картин на актерском счету Инносента было свыше 750-ти.

Умер снявшийся в 750 фильмах индийский актер и певец Инносент
Фото: Российская газетаРоссийская газета

О смерти ветерана с полувековой карьерой сообщает Gulf News. Артист, настоящее имя которого Варид Теккетала, отошел в воскресенье в частном госпитале в Коччи из-за осложнений, вызванных раком. Согласно бюллетеню, обнародованному его лечащими врачами, медики боролись на жизнь Инносента три недели.

Теккетала родился в 1948 году. На экранах дебютировал в 1972-м: "Мараккар: Лев Аравийского моря", "Цунами", "Одиян", "Волшебная ручка", "У Мэри был барашек", "Доктор любовь", "Молекула", "Хронический холостяк", "Сад бога Кришны", "Гитлер".

Автор пяти книг. Лауреат и номинант массы наград.

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