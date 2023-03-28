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1 час назад

Скончалась актриса латиноамериканских "мыльных опер" Мирея Морено

Российская Газета

В родном Сантьяго скончалась Мирея Морено, актриса театра, кино и ТВ. На ее счету десятки фильмов, сериалов и теленовелл: "Страсти Микеланджело", "Грешники", "Чистая кровь", "Дверь внутрь", "Жестокая любовь", "Ад в раю", "Шабаш ведьм", "Леденец или мята".

Скончалась актриса латиноамериканских "мыльных опер" Мирея Морено
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Морено отошла на 92-м году жизни, уточнено на аккаунтах в соцсетях Ассоциации актеров Чили. Причина не названа.

София Мирейя Морено Алисте родилась в 1931 году. Вместе с мужем, актером и режиссером Рубеном Аранда, была активной сторонницей Сальвадора Альенде - супруги участвовали во всех его кампаниях. За что далее артисты попали во все "черные списки" и подверглись ущемлению.

В 1963 и 1964 годах Морено с мужем ездили в Китай, где их лично привечал председатель Мао.

Актеры,Чёрный список,Сальвадор Альенде,
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