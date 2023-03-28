Миронова заступилась за Ахеджакову и назвала ее удивительным человеком

Актриса Мария Миронова решила поддержать народную артистку РФ Лию Ахеджакову, которая столкнулась с критикой из-за своей позиции об СВО. В своем обращении она попросила уважать пожилую звезду.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Ранее Ахеджакова заявила, что из-за антироссийской позиции ее уволили из театра «Современник», однако на самом деле этого не произошло. Кроме того, артистка жаловалась на травлю со стороны общественности.

Жалобы Ахеджаковой произвели впечатление на многих людей, в том числе на Миронову. Она призвала публику к милосердию и напомнила, кем является 84-летняя актриса.

«Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно», — высказалась актриса.