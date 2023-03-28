Актриса Кобзева потеряла сознание после падения в воду на съемках

Актриса и модель Ирина Кобзева в беседе с Passion рассказала, как пострадала во время выполнения одного из трюков на съемках фильма «Старый дом».
По словам звезды, на съемках ей необходимо было упасть в воду в специально оборудованный бассейн.
«Казалось бы, простая задача, но у меня начались панические атаки, и, после второй попытки это сделать, я потеряла сознание. Меня откачивали несколько часов», — поделилась Кобзева.
Также актриса призналась, что заплакала от страха во время съемки одной из сцен.
«Мне нужно было резко встать, быстро пробежать к двери, открыть ее и упасть в пропасть. Мне закрепили страховку. Но это было так безумно страшно», — вспоминает она.
Кобзева рассказала, что хотела сбежать со съемок.
Модель получила несколько небольших травм. Кобзева вспомнила, как снималась в сцене с автомобилем, не пристегнув ремни.
«Чтобы кадры были более захватывающими и реалистичными, на специальных приспособлениях, где была закреплена машина, стали резко крутить авто вокруг своей оси. Я летала из стороны в сторону по всему салону», — рассказала она.
Фильм Максима Максимова «Старый дом» выйдет 6 апреля. В центре сюжета — супруги Елена (Кобзева) и Артур (Владимир Яглыч), которые переезжают в отдаленный дом после аварии, в которую попала женщина. Елена каждый день обнаруживает, что дом стоит на новом месте.