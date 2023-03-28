Леди Гага в кино: лучшие роли поп-певицы

28 марта Стефани Джерманотта, более известная как Леди Гага, празднует день рождения. Ее путь к славе начался в музыке. И хотя в последнее время чаще говорят о развивающейся кинокарьере поп-исполнительницы, мало кто знает, что актерским мастерством Гага стала заниматься еще до первых выступлений на сцене.
Как Леди Гага годами пыталась влиться в актерскую тусовку, читайте в материале «Рамблера».
Прежде чем стать отмеченным наградами автором песен, Леди Гага училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. На уроки актерского мастерства певица потратила в общей сложности 10 лет (с учетом занятий в школьные годы). Гаге оказался близок метод Станиславского. Поэтому каждая роль для нее – это не просто заученный текст, а глубокое перевоплощение.
Леди Гага еще до поступления в университет участвовала в съемках одного эпизода «Клане Сопрано». На этом ее карьера актрисы встала на паузу. А будучи студенткой, Гага стала писать музыку. Успешный релиз ее первого альбома The Fame отложил мечты о кино. Но уже в 2013 фанаты певицы с нетерпением ждали, когда в прокате появится фильм Роберта Родригеса «Мачете убивает», в котором Гага дебютировала как актриса.
В сиквеле трэш-экшна Роберта Родригеса певица исполнила роль персонажа по имени Хамелеон. Самой Гаге понравился сценарий фильма «Мачете». И в одном из интервью певица призналась, что ради этой картины пошла в кинотеатр впервые за долгое время.
«Я купила немного текилы, надела кожаную куртку, смотрела фильм и все время смеялась».
Леди Гага призналась, что съемки в кино мало отличаются от выступления на сцене. Кстати, в образ Хамелеона певица внесла свою изюминку. Она предложила сделать ее блондинкой в мехах с татуировкой мачете.
Но приглашение Леди Гаги в этот фильм часто ассоциировали медвежьей услугой, оказанной ей Родригесом. У боевика оказались низкие рейтинги. Саму начинающую актрису номинировали на «Золотую малину».
Следующая роль в крупном проекте была небольшой. Леди Гага сыграла официантку в продолжении культового «Города грехов». И хотя сам фильм критики растерзали, работу актрисы оценили высоко.
Критика не испугала Леди Гагу. Она продолжила попытки поставить актерскую карьеру на рельсы. В пятом сезоне «Американской истории ужасов» певица сыграла владелицу отеля «Кортез», кишащего опасными вампирами. За роль кровожадной графини Гага в 2016 году получила высокую награду – «Золотой глобус».
Прошло еще несколько лет. Леди Гаге предложили сняться в киномюзикле Брэдли Купера «Звезда родилась». Актер мечтал рассказать историю о романе провинциальной исполнительницы и известного музыканта, который прожигает свою жизнь с неожиданным финалом. В этом фильме Гага перевоплотилась в обычную девушку. Ее простота и естественность покорили зрителей. Съемки были сложными. Брэдли Купер часто импровизировал, это шокировало неопытную актрису и иногда доводило до слез.
«Я не знала как вести себя, поэтому повторяла заученные фразы», — признавалась звезда в интервью.
За роль в картине Купера Гагу номинировали на Оскар. Но заветную статуэтку исполнительница получила за песню к фильму.
Продемонстрировать зов итальянских корней Леди Гаге дал возможность режиссер Ридли Скотт, пригласив ее сыграть Патрицию Реджани – жену одного из наследников модного дома Gucci Маурицио Гуччи. Для подготовки к этой роли Гага постоянно говорила с акцентом, занималась с языковым коучем, нанятым специально для съемок «Дома Gucci». В паре с Адамом Драйвером актриса блестяще сыграла Патрицию, став центральной звездой картины.