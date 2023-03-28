Леди Гага в кино: лучшие роли поп-певицы

28 марта Стефани Джерманотта, более известная как Леди Гага, празднует день рождения. Ее путь к славе начался в музыке. И хотя в последнее время чаще говорят о развивающейся кинокарьере поп-исполнительницы, мало кто знает, что актерским мастерством Гага стала заниматься еще до первых выступлений на сцене.

Фото: Кадр из фильма "Дом Gucci" Кадр из фильма "Дом Gucci"

Как Леди Гага годами пыталась влиться в актерскую тусовку, читайте в материале «Рамблера».

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Прежде чем стать отмеченным наградами автором песен, Леди Гага училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. На уроки актерского мастерства певица потратила в общей сложности 10 лет (с учетом занятий в школьные годы). Гаге оказался близок метод Станиславского. Поэтому каждая роль для нее – это не просто заученный текст, а глубокое перевоплощение.

Леди Гага еще до поступления в университет участвовала в съемках одного эпизода «Клане Сопрано». На этом ее карьера актрисы встала на паузу. А будучи студенткой, Гага стала писать музыку. Успешный релиз ее первого альбома The Fame отложил мечты о кино. Но уже в 2013 фанаты певицы с нетерпением ждали, когда в прокате появится фильм Роберта Родригеса «Мачете убивает», в котором Гага дебютировала как актриса.

Мачете убивает (2013)

В сиквеле трэш-экшна Роберта Родригеса певица исполнила роль персонажа по имени Хамелеон. Самой Гаге понравился сценарий фильма «Мачете». И в одном из интервью певица призналась, что ради этой картины пошла в кинотеатр впервые за долгое время.

«Я купила немного текилы, надела кожаную куртку, смотрела фильм и все время смеялась».

Леди Гага призналась, что съемки в кино мало отличаются от выступления на сцене. Кстати, в образ Хамелеона певица внесла свою изюминку. Она предложила сделать ее блондинкой в мехах с татуировкой мачете.

Но приглашение Леди Гаги в этот фильм часто ассоциировали медвежьей услугой, оказанной ей Родригесом. У боевика оказались низкие рейтинги. Саму начинающую актрису номинировали на «Золотую малину».

Город грехов: Женщина, ради которой стоит убивать (2014)

Следующая роль в крупном проекте была небольшой. Леди Гага сыграла официантку в продолжении культового «Города грехов». И хотя сам фильм критики растерзали, работу актрисы оценили высоко.

Американская история ужасов: Отель (2015-16)

Критика не испугала Леди Гагу. Она продолжила попытки поставить актерскую карьеру на рельсы. В пятом сезоне «Американской истории ужасов» певица сыграла владелицу отеля «Кортез», кишащего опасными вампирами. За роль кровожадной графини Гага в 2016 году получила высокую награду – «Золотой глобус».

Звезда родилась (2018)

Прошло еще несколько лет. Леди Гаге предложили сняться в киномюзикле Брэдли Купера «Звезда родилась». Актер мечтал рассказать историю о романе провинциальной исполнительницы и известного музыканта, который прожигает свою жизнь с неожиданным финалом. В этом фильме Гага перевоплотилась в обычную девушку. Ее простота и естественность покорили зрителей. Съемки были сложными. Брэдли Купер часто импровизировал, это шокировало неопытную актрису и иногда доводило до слез.

«Я не знала как вести себя, поэтому повторяла заученные фразы», — признавалась звезда в интервью.

За роль в картине Купера Гагу номинировали на Оскар. Но заветную статуэтку исполнительница получила за песню к фильму.

Дом Gucci (2021)