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1 час назад

Актриса Виктория Тарасова рассказала о домогательствах от известного мужчины

Мария Иглина

Актриса Виктория Тарасова рассказала, как однажды она столкнулась с домогательствами от известного мужчины. Подробностями артистка поделилась в интервью YouTube-каналу "PROжизнь".

Так, по словам звезды "Глухаря" один театральный деятель пообещал ей роль в постановке за ужин с продолжением:

"Прямо в лоб мне сказали: "Завтра берем на работу, даем спектакль. В семь идем ужинать, а потом ко мне. Завтра придешь, заберешь пьесу – и ты работаешь, детка".

Звезда сериала "Очень странные дела" стала жертвой домогательства

Тогда Тарасова в грубой форме отвергла предложение, а спустя некоторое время ей вновь поступило похожее предложение от продюсера одного фильма. И актриса снова отказала мужчине.

Ранее Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров.

Актеры,Видео,Виктория Тарасова,
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