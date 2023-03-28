Актриса Виктория Тарасова рассказала, как однажды она столкнулась с домогательствами от известного мужчины. Подробностями артистка поделилась в интервью YouTube-каналу "PROжизнь".

Так, по словам звезды "Глухаря" один театральный деятель пообещал ей роль в постановке за ужин с продолжением:

"Прямо в лоб мне сказали: "Завтра берем на работу, даем спектакль. В семь идем ужинать, а потом ко мне. Завтра придешь, заберешь пьесу – и ты работаешь, детка".

Тогда Тарасова в грубой форме отвергла предложение, а спустя некоторое время ей вновь поступило похожее предложение от продюсера одного фильма. И актриса снова отказала мужчине.