Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

«У меня был секс на лестнице»: Асмус иронично отреагировала на оскорбления зрителей

Popcake.tvиещё 3

В театре Ермоловой идёт откровенный спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором Кристина исполняет главную роль.

«У меня был секс на лестнице»: Асмус отреагировала на оскорбления
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Постановка оказалась настолько провокационной, что некоторые зрители посчитали нужным прокомментировать это прямо во время выступления. Так, один мужчина назвал актрису женщиной низкой социальной ответственности, о чём Асмус узнала из комментария зрительницы.

Правда, Кристина честно призналась, что не слышала этого выкрика, а потом саркастично добавила: «У меня был секс на лестнице в этот момент».

Отметим, что молодая актриса уже не первый раз попадает под шквал негодования аудитории. Несколько лет назад, когда вышел провокативный фильм «Текст», Кристина выслушала в свой адрес множество разных неприятных эпитетов. Зрители не оценили откровенность артистки и посчитали, что она перегнула палку, забыв о настоящем искусстве.

Вскоре после того, как фильм вышел на экраны, стало известно, что Асмус разводится со своим мужем — резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Разумеется, подавляющая часть аудитории связала семейный разлад с откровенной работой Кристины в картине «Текст». Подписчики нарекли Харламова рогоносцем, а к Асмус с тех пор намертво приклеилось клеймо падшей женщины.

Актеры,Гарик Харламов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий