«У меня был секс на лестнице»: Асмус отреагировала на оскорбления

В театре Ермоловой идёт откровенный спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором Кристина исполняет главную роль.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Постановка оказалась настолько провокационной, что некоторые зрители посчитали нужным прокомментировать это прямо во время выступления. Так, один мужчина назвал актрису женщиной низкой социальной ответственности, о чём Асмус узнала из комментария зрительницы.

Правда, Кристина честно призналась, что не слышала этого выкрика, а потом саркастично добавила: «У меня был секс на лестнице в этот момент».

Отметим, что молодая актриса уже не первый раз попадает под шквал негодования аудитории. Несколько лет назад, когда вышел провокативный фильм «Текст», Кристина выслушала в свой адрес множество разных неприятных эпитетов. Зрители не оценили откровенность артистки и посчитали, что она перегнула палку, забыв о настоящем искусстве.