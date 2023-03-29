«У меня был секс на лестнице»: Асмус отреагировала на оскорбления

В театре Ермоловой идёт откровенный спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором Кристина исполняет главную роль.
Постановка оказалась настолько провокационной, что некоторые зрители посчитали нужным прокомментировать это прямо во время выступления. Так, один мужчина назвал актрису женщиной низкой социальной ответственности, о чём Асмус узнала из комментария зрительницы.
Правда, Кристина честно призналась, что не слышала этого выкрика, а потом саркастично добавила: «У меня был секс на лестнице в этот момент».
Отметим, что молодая актриса уже не первый раз попадает под шквал негодования аудитории. Несколько лет назад, когда вышел провокативный фильм «Текст», Кристина выслушала в свой адрес множество разных неприятных эпитетов. Зрители не оценили откровенность артистки и посчитали, что она перегнула палку, забыв о настоящем искусстве.
Вскоре после того, как фильм вышел на экраны, стало известно, что Асмус разводится со своим мужем — резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Разумеется, подавляющая часть аудитории связала семейный разлад с откровенной работой Кристины в картине «Текст». Подписчики нарекли Харламова рогоносцем, а к Асмус с тех пор намертво приклеилось клеймо падшей женщины.