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53 минуты назад

Порнозвезда раскрыла реакцию отца на ее работу

Lenta.ru

Американская порноактриса Сараи Минкс (Sarai Minx) рассказала, что ее отцу было сложно принять новость о том, что она работает в индустрии контента для взрослых. Реакцию родителя на выбор своей деятельности она раскрыла в беседе с Daily Star.

Порнозвезда раскрыла реакцию отца на ее работу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летняя Минкс отметила, что за несколько лет до того как начать карьеру в порно, она переехала в штат Флорида, в то время как ее родители остались жить в Вирджинии. На новом месте жительства девушка танцевала стриптиз, а затем, когда ей исполнилось 23 года, начала сниматься в фильмах для взрослых.

Порнозвезда заблаговременно рассказала матери о своем решении, однако отцу стало известно о нем, только когда контент с участием девушки уже был опубликован. По словам Минкс, он плакал, после того как узнал о выборе дочери. «Отец хотел, чтобы я вернулась домой и мы во всем разобрались. Но я говорила, что просто хочу этим заниматься. Ему было сложно понять, почему я решила делать что-то подобное», — поделилась девушка.

Минкс добавила, что год назад решила уйти из порно, так как не захотела превращать съемки в фильмах для взрослых в карьеру.

Ранее известный порноактер Деймон Дайс рассказал, что большинство звезд индустрии практически не едят перед съемками. Он объяснил это желанием избежать неприятных ощущений во время съемочного процесса.

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