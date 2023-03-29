Актер и телеведущий Пол О'Грэди скончался в возрасте 67 лет

"С большой грустью сообщаю вам, что Пол неожиданно, но мирно скончался вчера вечером Я знаю, что он хотел бы, чтобы я поблагодарил вас за всю любовь, которую вы проявляли к нему на протяжении многих лет", - поделился Портасио.