Актер и телеведущий Пол О'Грэди скончался в возрасте 67 лет

Комедийный актер и телеведущий Пол О'Грэди скончался минувшей ночью в возрасте 67 лет. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. О кончине актера сообщил его партнер Андрэ Портасио.
"С большой грустью сообщаю вам, что Пол неожиданно, но мирно скончался вчера вечером Я знаю, что он хотел бы, чтобы я поблагодарил вас за всю любовь, которую вы проявляли к нему на протяжении многих лет", - поделился Портасио.
О'Грэди и Портасио поженились в 2017 году. Актер прославился комедийной ролью актрисы Лили Сэвидж.