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Комик Александр Якушев рассказал о панкреонекрозе из-за алкоголизма

Комик Александр Якушев, который известен своими выступлениями в КВН, рассказал о серьезной болезни из-за алкоголизма. Об этом он рассказал в видео Ивана Абрамова, опубликованном на его YouTube-канале.

Как рассказал Якушев, несколько лет назад он был зависим от алкоголя: мог целыми днями не есть, спать и употреблять спиртное. Из-за такого образа жизни у него начались серьезные проблемы.

Комик в красках описал все неприятные ощущения и симптомы, которые испытывал. Из-за ухудшения состояния он обратился к врачам, которые поставили ему диагноз панкреонекроз — осложнение панкреатита в виде отмирания тканей поджелудочкой.

Популярный комик рассказал о цензуре в КВН и Comedy Club

Звезде сделали операцию и удалили часть органа, с тех пор он перестал пить алкоголь и ведет здоровый образ жизни. По словам комика, он даже питается исключительно отварным мясом.

Ранее сообщалось, что комик Городницкий раскрыл секрет съемок «Comedy Баттл».

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