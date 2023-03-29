Комик Александр Якушев, который известен своими выступлениями в КВН, рассказал о серьезной болезни из-за алкоголизма. Об этом он рассказал в видео Ивана Абрамова, опубликованном на его YouTube-канале.

Как рассказал Якушев, несколько лет назад он был зависим от алкоголя: мог целыми днями не есть, спать и употреблять спиртное. Из-за такого образа жизни у него начались серьезные проблемы.

Комик в красках описал все неприятные ощущения и симптомы, которые испытывал. Из-за ухудшения состояния он обратился к врачам, которые поставили ему диагноз панкреонекроз — осложнение панкреатита в виде отмирания тканей поджелудочкой.