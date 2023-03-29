Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
11 минут назад

Несчастливый брак и ребенок инвалид: что известно о жизни звезды «Ранеток» Жени Огурцовой

Слово и Дело

Певица Женя Огурцова 29 марта празднует день рождения. Журналисты по случаю праздника рассказали, как сложилась судьба рыженькой из «Ранеток».

Что известно о жизни звезды «Ранеток»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После ухода Валерии Козловой из группы коллектив продолжил выступать, но популярность «Ранеток» падала. В 2013 году женская группа окончательно распалась, и каждая из «ранеток» пошла своей дорогой.

Огурцова не отчаялась и продолжила заниматься музыкой, совмещая творчество с работой в магазине для взрослых. Она выпускала песни, но ни одна из них не оказывалась на вершине хит-парадов. Дела пошли в гору у исполнительницы, когда она создала группу «Рыжая и Черти» и стала выпускать рок-композиции.

Совсем недавно Огурцова обрела счастье в личной жизни. После несчастливого первого брака звезда «Ранеток» встретила музыканта Николая Осипова. У девушки подрастают двое детей, один из которых инвалид. У второго ребенка выявили редкое генетическое заболевание, лечение которого стоит миллионы. Несмотря на трудности в жизни, Огурцова считает себя счастливым человеком.

Актеры,Валерия Козлова,Николай Осипов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий