Что известно о жизни звезды «Ранеток»

Певица Женя Огурцова 29 марта празднует день рождения. Журналисты по случаю праздника рассказали, как сложилась судьба рыженькой из «Ранеток».
После ухода Валерии Козловой из группы коллектив продолжил выступать, но популярность «Ранеток» падала. В 2013 году женская группа окончательно распалась, и каждая из «ранеток» пошла своей дорогой.
Огурцова не отчаялась и продолжила заниматься музыкой, совмещая творчество с работой в магазине для взрослых. Она выпускала песни, но ни одна из них не оказывалась на вершине хит-парадов. Дела пошли в гору у исполнительницы, когда она создала группу «Рыжая и Черти» и стала выпускать рок-композиции.
Совсем недавно Огурцова обрела счастье в личной жизни. После несчастливого первого брака звезда «Ранеток» встретила музыканта Николая Осипова. У девушки подрастают двое детей, один из которых инвалид. У второго ребенка выявили редкое генетическое заболевание, лечение которого стоит миллионы. Несмотря на трудности в жизни, Огурцова считает себя счастливым человеком.