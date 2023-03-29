Что известно о жизни звезды «Ранеток»

Певица Женя Огурцова 29 марта празднует день рождения. Журналисты по случаю праздника рассказали, как сложилась судьба рыженькой из «Ранеток».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

После ухода Валерии Козловой из группы коллектив продолжил выступать, но популярность «Ранеток» падала. В 2013 году женская группа окончательно распалась, и каждая из «ранеток» пошла своей дорогой.

Огурцова не отчаялась и продолжила заниматься музыкой, совмещая творчество с работой в магазине для взрослых. Она выпускала песни, но ни одна из них не оказывалась на вершине хит-парадов. Дела пошли в гору у исполнительницы, когда она создала группу «Рыжая и Черти» и стала выпускать рок-композиции.