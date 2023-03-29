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4 звезды, которые начинали со смехотворных ролей

В то время, как для одних актеров первая роль становится судьбоносной и приносит миллионные гонорары, другим приходится пройти через массу мелких ролей, чтобы в конце концов прославиться. Подробнее о тех, чьи первые роли были по-настоящему смехотворны – в материале "Рамблера".

4 звезды, которые начинали со смехотворных ролей
© Кадр из сериала "Офис"

Стив Карелл

Кадр из сериала "Офис"

Впервые Карелл появился на большом экране в 1991 году в фильме "Кудряшка Сью", но лишь на несколько секунд. Актер играет человека, который по требованию своего начальника должен вызвать повара.

Успех пришел к Кареллу лишь спустя 14 лет после премьеры сериала "Офис".

Марго Робби

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Дебютом голливудской красотки стала роль жертвы, за смерть которой собирается мстить ее муж, в фильме "Вигиланты". Картина вышла в 2008 году, и Марго пришлось ждать своего звездного часа еще 5 лет: в 2013-м она исполнила роль Наоми в картине "Волк с Уолл-стрит" и прославилась на весь мир.

Ченнинг Татум

Кадр из фильма "Супер Майк"

Изначально Татум работал моделью, поэтому его первая роль отнюдь не связана с кинематографом. Ченнинг снялся в клипе, где ему пришлось лишь двигать голым торсом под динамичную музыку. За эти съемки артист заработал 400 долларов.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Кортни Кокс

Кадр из сериала "Друзья"

Одна из самых первых ролей Кортни Кокс едва ли сулила ей всемирную известность. В 1985 году актриса снялась в рекламе тампонов. Кто бы мог подумать, что спустя девять лет она получит роль Моники в ситкоме "Друзья", которая принесет ей богатство и признание.

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