4 звезды, которые начинали со смехотворных ролей

В то время, как для одних актеров первая роль становится судьбоносной и приносит миллионные гонорары, другим приходится пройти через массу мелких ролей, чтобы в конце концов прославиться. Подробнее о тех, чьи первые роли были по-настоящему смехотворны – в материале "Рамблера".

© Кадр из сериала "Офис"

Стив Карелл

Кадр из сериала "Офис"

Впервые Карелл появился на большом экране в 1991 году в фильме "Кудряшка Сью", но лишь на несколько секунд. Актер играет человека, который по требованию своего начальника должен вызвать повара.

Успех пришел к Кареллу лишь спустя 14 лет после премьеры сериала "Офис".

Марго Робби

Дебютом голливудской красотки стала роль жертвы, за смерть которой собирается мстить ее муж, в фильме "Вигиланты". Картина вышла в 2008 году, и Марго пришлось ждать своего звездного часа еще 5 лет: в 2013-м она исполнила роль Наоми в картине "Волк с Уолл-стрит" и прославилась на весь мир.

Ченнинг Татум

Кадр из фильма "Супер Майк"

Изначально Татум работал моделью, поэтому его первая роль отнюдь не связана с кинематографом. Ченнинг снялся в клипе, где ему пришлось лишь двигать голым торсом под динамичную музыку. За эти съемки артист заработал 400 долларов.

Кортни Кокс