Шэрон Стоун рассказала, что подверглась абьюзу на съемках "Основного инстинкта"

Актриса Шэрон Стоун рассказала об абьюзе со стороны продюсера во время съемок фильма "Основной инстинкт". Об этом она сообщила в своей речи на церемонии вручения премии NYWIFT Muse Awards.
По словам актрисы, линейный продюсер называл ее во время съемок картины "Карен" — сленговым словом, которое используется для описания требовательной и конфликтной женщины.
"После того, как 13 других женщин отказались, я получила роль после девяти месяцев прослушиваний. На протяжении всего фильма линейный продюсер называл меня Карен, до такой степени, что, когда я пришла на свое первое прослушивание, я вышла такой потрясенной, что загнала свою машину в полуприцеп", — рассказала актриса.
Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун провела первую персональную выставку своих картин. Персональная выставка картин стала первой для актрисы, которая вновь увлеклась живописью во время пандемии. В детстве Стоун брала уроки живописи у своей тети Вонн, а позже изучала искусство в колледже.