Шэрон Стоун рассказала, что подверглась абьюзу на съемках "Основного инстинкта"

"После того, как 13 других женщин отказались, я получила роль после девяти месяцев прослушиваний. На протяжении всего фильма линейный продюсер называл меня Карен, до такой степени, что, когда я пришла на свое первое прослушивание, я вышла такой потрясенной, что загнала свою машину в полуприцеп", — рассказала актриса.