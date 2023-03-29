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25 минут назад

Шэрон Стоун рассказала, что подверглась абьюзу на съемках "Основного инстинкта"

Газета.Ruиещё 3

Актриса Шэрон Стоун рассказала об абьюзе со стороны продюсера во время съемок фильма "Основной инстинкт". Об этом она сообщила в своей речи на церемонии вручения премии NYWIFT Muse Awards.

Шэрон Стоун рассказала, что подверглась абьюзу на съемках "Основного инстинкта"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актрисы, линейный продюсер называл ее во время съемок картины "Карен" — сленговым словом, которое используется для описания требовательной и конфликтной женщины.

"После того, как 13 других женщин отказались, я получила роль после девяти месяцев прослушиваний. На протяжении всего фильма линейный продюсер называл меня Карен, до такой степени, что, когда я пришла на свое первое прослушивание, я вышла такой потрясенной, что загнала свою машину в полуприцеп", — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун провела первую персональную выставку своих картин. Персональная выставка картин стала первой для актрисы, которая вновь увлеклась живописью во время пандемии. В детстве Стоун брала уроки живописи у своей тети Вонн, а позже изучала искусство в колледже.

Актеры,Шэрон Стоун,
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