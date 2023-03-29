Хью Грант заявил, что на съемках у Тарантино "все спят со всеми"

62-летний британский актер Хью Грант поделился своим мнением о наличии мобильных телефонов на съемочных площадках в интервью Стивену Колберту.
Артиста цитирует The Hollywwod Reporter.
По мнению Хью Гранта, раньше члены съемочной группы были ближе друг другу.
"Когда-то давно уже к концу второй недели вы все напивались вечером, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое. Всему этому положили конец телефоны. Ну, правда, все разъезжаются по домам и пялятся в Twitter. Печально", - сказал он.
Грант не сомневается, что если бы не телефоны, романов на съемках было бы больше. В пример он привел работы режиссера Квентина Тарантино.
"Знаете, Тарантино запрещает телефоны на площадках, и правильно делает, и у него там все спят со всеми. Ну или так мне рассказали," - высказался актер.