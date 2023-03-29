$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Хью Грант заявил, что на съемках у Тарантино "все спят со всеми"

Газета.Ruиещё 1

62-летний британский актер Хью Грант поделился своим мнением о наличии мобильных телефонов на съемочных площадках в интервью Стивену Колберту.

Хью Грант заявил, что на съемках у Тарантино "все спят со всеми"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артиста цитирует The Hollywwod Reporter.

По мнению Хью Гранта, раньше члены съемочной группы были ближе друг другу.

"Когда-то давно уже к концу второй недели вы все напивались вечером, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое. Всему этому положили конец телефоны. Ну, правда, все разъезжаются по домам и пялятся в Twitter. Печально", - сказал он.

Грант не сомневается, что если бы не телефоны, романов на съемках было бы больше. В пример он привел работы режиссера Квентина Тарантино.

"Знаете, Тарантино запрещает телефоны на площадках, и правильно делает, и у него там все спят со всеми. Ну или так мне рассказали," - высказался актер.

Актеры,Стивен Колберт,Хью Грант,Квентин Тарантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий