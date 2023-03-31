Звезда сериала "Король и Шут" призналась, что ей нравится типаж Горшка

Исполнительница роли Маши в сериале "Король и Шут" Васса Бокова призналась, что ей нравятся отстраненные мужчины, похожие на Горшка. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на саму актрису.

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"Мне всегда нравились мужчины интересные, отстраненные и холодные, будто они носят тяжелый груз. На них смотришь и невольно думаешь: "Какое глубокое море". Под это описание хорошо подходит Горшок. То есть чисто по-женски я бы, наверно, запала на него", - отметила Бокова.

Актриса призналась, что после участие в сериале начала подумывать о переезде в Москву. Сейчас Васса проживает в Нижнем Новгороде.

В сериале она исполнила роль скрипачки Маши. Но вне кино актриса и сама занимается музыкой, скоро должен выйти ее первый сингл. Правда, он будет в жанре "инди". А юность актрисы прошла под "Наив" и MTV. Фанаткой группы "Король и Шут" она никогда не была, хотя и знала песни наизусть.

Главной особенностью, которая отличала "КиШ" от других коллективов на рок-сцене Васса Бокова называет сказочную вселенную, которую создали музыканты.

По словам актрисы, с момента знакомства с режиссером до утверждения на роль прошло много времени. Бокова даже не смогла попасть на финальный кастинг, ее утвердили благодаря видео с самопробами, которое она прислала съемочной группе.