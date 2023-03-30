Мужчины из фильмов 18+ назвали худшие стороны своей профессии

Мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. О главных недостатках этой работы они рассказали в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств — например, они с отвращением вспоминают о неприятном запахе и необходимости терпеть холод или жару.

Некоторые отмечают, что мужчинам в этой индустрии платят гораздо меньше, чем женщинам.

Наконец, отметили комментаторы, у работающих в порно мужчин появляются проблемы сексуального характера.