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1 час назад

Работающие в порно мужчины назвали худшие стороны своей профессии

Lenta.ru

Мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. О главных недостатках этой работы они рассказали в разделе AskReddit.

Мужчины из фильмов 18+ назвали худшие стороны своей профессии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств — например, они с отвращением вспоминают о неприятном запахе и необходимости терпеть холод или жару.

Некоторые отмечают, что мужчинам в этой индустрии платят гораздо меньше, чем женщинам.

Наконец, отметили комментаторы, у работающих в порно мужчин появляются проблемы сексуального характера.

Ранее специалисты из американского религиозного университета Бригама Янга оценили влияние просмотра порнофильмов на отношения в паре. По их словам, на религиозных мужчин порно действует особенно сильно, поскольку они чувствуют его несоответствие своим моральным ценностям.

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