Мужчины из фильмов 18+ назвали худшие стороны своей профессии

Мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. О главных недостатках этой работы они рассказали в разделе AskReddit.
Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств — например, они с отвращением вспоминают о неприятном запахе и необходимости терпеть холод или жару.
Некоторые отмечают, что мужчинам в этой индустрии платят гораздо меньше, чем женщинам.
Наконец, отметили комментаторы, у работающих в порно мужчин появляются проблемы сексуального характера.
Ранее специалисты из американского религиозного университета Бригама Янга оценили влияние просмотра порнофильмов на отношения в паре. По их словам, на религиозных мужчин порно действует особенно сильно, поскольку они чувствуют его несоответствие своим моральным ценностям.