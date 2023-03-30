Фассбендер и Викандер снимутся в фильме южнокорейского режиссера

Южнокорейский режиссер На Хончжин («Преследователь») снимет фильм с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер в главной роли. Об этом сообщает World of Reel

Проект с рабочим названием «Надежда» расскажет историю жителей маленького портового городка, которые делают поразительное открытие на окраине своей земли. Жителям придется столкнуться с борьбой за выживание из-за явления, с которым они никогда раньше не сталкивались.

Даты производства фильма пока неизвестны. Предыдущим художественным фильмом На Хончжина стал «Вопль» о полицейском, который расследует несколько загадочных смертей в отдаленной деревне.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер встретились на съемках фильма «Свет в океане» в 2014 году. Когда двумя годами позже фильм вышел, они уже встречались, но не обсуждали это с прессой. Викандер предупреждала журналистов, что не будет вдаваться в подробности личной жизни.