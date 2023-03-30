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Звезда фильма "Мачо и ботан" Джона Хилл впервые станет отцом

Американский актер Джона Хилл, известный ролями в фильмах «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл-стрит», впервые станет отцом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда фильма "Мачо и ботан" впервые станет отцом
© Газета.Ru

В январе 2023 года Джону Хилла и его возлюбленную Оливию Миллар заметили за покупками в детском магазине на Гавайях. А несколько дней назад Оливия с округлившимся животом попала в объективы папарацци во время шопинга неподалеку от их дома в Санта-Монике. Девушка была одета в черный свитер, джинсовый комбинезон и шлепанцы.

Примечательно, что на безымянном пальце Миллар красовалось обручальное кольцо, что спровоцировало слухи о помолвке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что девушку звезды «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа заподозрили в беременности.

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