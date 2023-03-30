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3 часа назад

Стас Садальский заявил, что ему неприятны жалобы актеров на размер пенсии

Газета.Ru

Актер Стас Садальский в беседе с Teleprogramma.pro признался, что доволен размером своей пенсии.

Садальский раскритиковал жалобы актеров на размер пенсии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист рассказал, что с учетом добавки за звание заслуженного артиста России он получает около 55 тыс. в месяц. «Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться. Единственное, чего еще хотелось бы... Знаете, во всем мире артистам платят роялти – процент с повторных показов фильмов», — поделился Садальский.

По словам актера, «практика Голливуда» с отчислением гонораров актерам за каждый показ фильмов с их участием помогла бы отечественным артистам. «Очень хотелось бы, чтобы и нашим артистам выплачивали роялти каждый раз, когда по телевидению показывают фильмы с их участием. Это практикуется во всем мире. А у нас платят только сценаристам и композиторам», — отметил он.

Ранее Стас Садальский заявил, что Татьяна Васильева хочет «вернуться» к нему после конфликта. Актеры неоднократно выступали вместе на сцене в различных спектаклях. Однако отношения между бывшими коллегами резко ухудшились, когда Васильева начала жаловаться на характер Садальского.

Актеры,Стас Садальский,Татьяна Васильева,
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